Ajker Patrika
রাজনীতি

ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত
ফাইল ছবি

নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাও কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেছেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। টানা দুই দিন নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাওয়ের পর তিনি এ কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করলেন।

আজ সোমবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঙ্গে আলোচনা শেষে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত করলাম। যদি আবারও কোন গোষ্ঠী নির্বাচন কমিশনের ওপর অপকৌশলে চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা এর উপযুক্ত জবাব দেব।’

এর আগে রোববার ও সোমবার ছাত্রদল তিনটি অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের সামনে অবস্থান নেয়। তিনটি বিষয় হল— পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর সংশয় সৃষ্টি করেছে; বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপের মুখে দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে হঠকারী ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ইসি, যা কমিশনের স্বাধীনতা ও পেশাদারত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে; এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও হস্তক্ষেপে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বিষয়ে ইসি নজিরবিহীন ও বিতর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য অশনিসংকেত।

বিষয়:

ছাত্রদলইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

শিগগির চালু হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সক্ষমতা ৮.২ গিগাওয়াট

ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করলে ইরানের পাশে দাঁড়াবে কি চীন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

সম্পর্কিত

খেলাফত মজলিসের মামুনুল হকের দুই আসনে প্রার্থী দেবে না ইসলামী আন্দোলন

খেলাফত মজলিসের মামুনুল হকের দুই আসনে প্রার্থী দেবে না ইসলামী আন্দোলন

ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত

ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও কর্মসূচি স্থগিত

নির্বাচনী প্রচারণায় খালেদা জিয়ার মৃত্যুকে ব্যবহার করছে বিএনপি, এনসিপির অভিযোগ

নির্বাচনী প্রচারণায় খালেদা জিয়ার মৃত্যুকে ব্যবহার করছে বিএনপি, এনসিপির অভিযোগ

এনসিপির নির্বাচনী ‘ক্রাউডফান্ডিং’ শুরু, প্রার্থীকে সরাসরি টাকা দেওয়া যাবে

এনসিপির নির্বাচনী ‘ক্রাউডফান্ডিং’ শুরু, প্রার্থীকে সরাসরি টাকা দেওয়া যাবে