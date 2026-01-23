পঞ্চগড়ে জামায়াতের সমাবেশ শুরু, কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী সমাবেশ কেন্দ্র করে পঞ্চগড় চিনিকল মাঠ ইতিমধ্যে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরেই প্রস্তুত করা হয় সমাবেশ মঞ্চ। সকাল থেকেই জড়ো হতে থাকেন জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা।
আজ বেলা ১১টায় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়।
জানা গেছে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারযোগে পঞ্চগড় যাবেন জামায়াতের আমির। বেলা ১১টায় সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি সমাবেশস্থলে পৌঁছাননি।
পঞ্চগড়ের সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি থাকবেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ।
পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে ডা. শফিকুর রহমান পঞ্চগড় থেকে বেলা ২টায় যাবেন দিনাজপুর, সেখান থেকে বিকেল ৪টায় যাবেন ঠাকুরগাঁও। সেখান থেকে যাবেন রংপুরে। রাত ৭টায় সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। সমাবেশ শেষে রংপুরে রাত যাপন করবেন তিনি।
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের লাখ লাখ বেকার তরুণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারেক রহমান বলেছেন, ‘শুধু গার্মেন্টস শিল্প দিয়ে হবে? নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের কর্মসংস্থানের...২ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর ওপর আরোপিত ভোটারদের আইডি ও বিকাশ নম্বর সংগ্রহের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
পঞ্চগড়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের নির্বাচনী সমাবেশ কেন্দ্র করে শহরের চিনিকল মাঠে প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ। এরই মধ্যে ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন জামায়াত আমির। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৮টায় তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে প্রবেশ করেন।৪ ঘণ্টা আগে
সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনকে বাধগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র জনগণ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।৫ ঘণ্টা আগে