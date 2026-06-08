Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপি মিডিয়া সেলের নামে ভুয়া কমিটি ও পেজ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপি মিডিয়া সেলের নামে ভুয়া কমিটি ও পেজ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মিডিয়া সেলের নামে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভুয়া কমিটি ঘোষণা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া পেজ ও গ্রুপ খোলার বিষয়ে দলের নেতা-কর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের কিছু জেলায় বিএনপি মিডিয়া সেলের নামে ভুয়া কমিটি ঘোষণা ও প্রচারের তথ্য মূল কমিটির নজরে এসেছে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই সেলের নামে বেশ কিছু ভুয়া পেজ, গ্রুপ ও কমিউনিটি সক্রিয় রয়েছে। বিএনপি মিডিয়া সেলের কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া সারা দেশে জেলা বা মহানগর পর্যায়ে এ নামে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত অন্য কোনো জেলা বা মহানগরে বিএনপি মিডিয়া সেলের কোনো কমিটি নেই। যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের মিডিয়া সেলের অনুমোদিত কমিটি হিসেবে দাবি করছে, তাদের সঙ্গে বিএনপির মিডিয়া সেলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অননুমোদিত ও ভুয়া কমিটি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে বলে সতর্ক করা যাচ্ছে। সাধারণ নেতা-কর্মী ও সাংবাদিকদের এসব বিভ্রান্তিকর তথ্য ও তালিকা থেকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিষয়:

বিএনপিসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
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