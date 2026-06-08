গুরুতর অসুস্থ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সিসিইউতে চিকিৎসাধীন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জলি তালুকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, রোববার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে প্রথমে রাজধানীর হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকদের পরামর্শে পরে তাঁকে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে তিনি নিউমোনিয়াজনিত শ্বাসকষ্ট ও ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতায় (ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালান্স) ভুগছেন। হাসপাতালের কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি বিভাগ থেকে তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। পরবর্তী চিকিৎসা-সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।
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