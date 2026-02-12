Ajker Patrika
রাজনীতি

ত্যাগ-আত্মদানের মধ্য দিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক যাত্রার সূচনা আজকের এই নির্বাচন: মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ১৩
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন, ত্যাগ ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে আজকের এই নির্বাচন সম্ভব হয়েছে এবং এটি দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা ৪১ মিনিটে ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভোট প্রদান করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ভোট প্রদান শেষে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, দীর্ঘ শাসনের অবসানের পর আল্লাহর রহমতে জাতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে উপনীত হয়েছে। এই নির্বাচন গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তাঁর ভাষ্য, জনগণের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ইতিবাচক ধারায় এগিয়ে নেবে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘এই দিনটি সহজে আসেনি। অনেক বাধা, নির্যাতন ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে নির্বাচন আয়োজন সম্ভব হয়েছে।’

আন্দোলনের সময় বহু নেতা-কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাও উল্লেখ করেন বিএনপি মহাসচিব। তাঁর মতে, এই নির্বাচন দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার প্রতিফলন।

মির্জা ফখরুল আশা প্রকাশ করেন, সব দলের অংশগ্রহণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হবে এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নতুন অধ্যায় রচিত হবে।

বিষয়:

নির্বাচনমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
