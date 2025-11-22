জুলাই চেতনা নিয়ে ব্যবসা না করার অনুরোধ সালাহউদ্দিন আহমদের

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা নিয়ে ব্যবসা না করার অনুরোধ জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘যারা জুলাই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা করতে চায়—আমরা তাদের অনুরোধ করি, কখনো যেন সেই রাস্তায় না যায়। কারণ, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিক্রি করতে করতে আওয়ামী লীগ ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।’
আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর উত্তরার মুগ্ধ মঞ্চে শোকরানা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির সদস্য মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জুলাই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা, এই যে মহিমা সারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে, ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে আত্মদান করেছে, সকল মানুষেরই চেতনা। সকল মানুষেরই এই অর্জন। সুতরাং, কোনো একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয়েছে, তারা যদি এককভাবে জুলাই ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার, ধারক, বাহক এবং দাবি করে, সেটা বাংলাদেশের জন্য শুভ পরিণতি নিয়ে আসবে না। তাদের জন্য তো না-ই।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে, যারা আত্মদান করেছে, রক্তদান করেছে—তাদের, শহীদদের পরিবারকে।’
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘সবাই বক্তব্যে বলেছে, হাসিনা দেশত্যাগ করেছে। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমি বলি, হাসিনার দেশ এটা কখনোই ছিল না। তারা এখানে কখনো রাজনীতি করেনি। এ দেশের মানুষ এবং গণতন্ত্রের পক্ষে মুজিব ও হাসিনা কখনো ভূমিকা রাখেনি। মুজিব ভূমিকা রেখেছিল এ দেশে একদলীয়, স্বৈরতন্ত্র, বাকশাল প্রতিষ্ঠার জন্য, একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নিজেকে একনায়ক হিসেবে ঘোষণা করাই তার স্বপ্ন ছিল, তা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। হাসিনা সেই বাকশালেরই উত্তরসূরি। হাসিনাও বাস্তবে বাকশাল এবং ওপরে গণতন্ত্রের মুখোশ, সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের নমুনা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এটাই ছিল বাপ-বেটির মধ্যে ব্যবধান। কিন্তু দ্রব্য একই। সুতরাং, তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে তাদের ঘরবাড়ি। তাদের শেকড় যেখানে, তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা সেই ভাষাটা এখন প্রয়োগ করতে চাই।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বাংলাদেশে মানুষ বুঝতে পেরেছে, শেখ হাসিনা নিজে প্রমাণ করেছে তিনি এখানকার মানুষ কখনোই ছিলেন না। তারা এখানে রাজনীতি কখনোই করেননি। এ দেশের গণমানুষের চিন্তাচেতনা তো দূরের কথা, এ দেশের মাটি মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো দিন সম্পর্ক ছিল না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘চব্বিশে ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ বলে ৩৬ দিনে। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, এই ৩৬ দিন অর্জন করার জন্য আমাদের ৩৬টা রক্তের সিঁড়ি পেরোতে হয়েছে। সেই রক্তের সিঁড়ি বানানো হয়েছে ২০০৯ সাল থেকে। সেই সিঁড়ি বানাতে বানাতে ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম করতে করতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিসহ এ দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং শক্তিসমূহ, রাজনীতির বাইরেও সাংবাদিক বন্ধুগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষ এই ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অবদান রেখেছে। রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। শহীদ আবরারের পিতাকে দেখে আজকে তাই মনে হয়েছে। তুলিকে দেখে তাই মনে হয়েছে। আমি নিজেও গুমের শিকার। তারা প্রত্যেকটি সিঁড়ি নির্মাণের জন্য একেকটি অবদান রেখেছে।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন বলেন, ‘যারা ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এই ইতিহাসকে একত্রিত করবেন, তাঁরা ২০৯ জন গুমের শিকার ব্যক্তিকে দেখবেন। কিন্তু আমরা গুম কমিশনে রেকর্ড করতে দেখেছি ১ হাজার ৮৫০ জনের নাম। তার মধ্যে ৩৫০ জন নাকি এখনো ফেরত আসে নাই। আমরা খতিয়ান দেখেছি, তিন হাজারেরও বেশি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে। এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আগের ইতিহাস। আমরা দেখেছি, সাত হাজারেরও বেশি মানুষ বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছে। এক্সট্রা জুডিশিয়াল ক্লিনিংয়ের মাধ্যমে প্রাণ দিয়েছে। রাজনৈতিক নির্যাতনের মাধ্যমে প্রাণ দিয়েছে। এইভাবে একেকটা সিঁড়ি নির্মাণ করার জন্য ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যাদের রক্ত দিয়ে সিঁড়ি নির্মাণ করা হয়েছে, যারা গুম হয়েছে, কারা নির্যাতিত হয়েছে, যারা বিভিন্নভাবে অঙ্গহানি হয়েছে, যারা বাংলাদেশের সকল মানুষকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবন দেশের মাটিয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন, এই সিঁড়িগুলো বেয়েই ২০২৪ সালের ৩৬ দিনের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে।’
বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা যেন সেই বাংলাদেশ প্রত্যাশা করি, যেই বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেছিল মীর মুগ্ধ। আমরা যেন সেই বাংলাদেশের জনমানুষের প্রত্যাশা বাস্তবায়ন করি, সেই প্রত্যাশা ছিল ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের সকল শহীদের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা একটি বৈষম্যবিহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে, সত্যিকারের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে, এই বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, এই বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে।’
সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের শুকরানা আদায় করছ? তারা বলেছে, শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়েছে—সে জন্য, সে জন্য। কিন্তু এখানে একজন বক্তব্য দিয়েছে, শেখ হাসিনাকে কয়েকবার ফাঁসিতে ঝোলালেও তার বিচার হবে না। যদি কয়েক হাজারবার শেখ হাসিনার ফাঁসি হয়, তা-ও তার বিচার শেষ হবে না। আমি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আদালতে মামলা করেছে, মামলা করেছে সে আদালতে। আরও যারা গুমের শিকার হয়েছে তারা মামলা করেছে। জুলাই ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানে অসংখ্য যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। যদি প্রমাণিত হয় প্রত্যেকটি মামলার রায় হবে ফাঁসির রায়। কতবার ফাঁসি হবে শেখ হাসিনার? শেষ হবে না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘মুজিব এবং হাসিনার ইতিহাস বাংলাদেশের গণতন্ত্র হত্যার ইতিহাস। হত্যাযজ্ঞের রাজনীতি নামে অপরাজনীতি প্রণয়নের ইতিহাস। সাংবিধানিকভাবে গণতন্ত্র হত্যার ইতিহাস। তাদের ক্ষমা নেই। এ দেশ থেকে আপনারা যত দিন পর্যন্ত আওয়ামী-বাকশালীর মূল উৎপাটন না করতে পারবেন, তত দিন পর্যন্ত এই স্বৈরাচার শাসনের প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থার সম্ভাবনা থেকে যাবে।’
অনুষ্ঠানে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাড. শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাড. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রমবিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ও শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবির খান, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, মায়ের ডাক ফাউন্ডেশনের সানজিদা ইসলাম তুলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনসিপির প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
এনসিপির এই নেতা বলেন, এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের কথাও শোনা যাচ্ছে।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক আরও অভিযোগ করে বলেন, একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাঁদের সরানোর দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সৎ প্রার্থী দিচ্ছি এটাই আমাদের চমক। এটাই বাংলাদেশের ৫৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমক।’
চব্বিশের স্পিরিট ধরে রাখতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিদের সংসদে যাওয়া উচিত উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সংসদে গেলে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব।’
সংবাদ সম্মেলনে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। কোনো ধরনের ক্ষমতার জন্য আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না।’
নাহিদ আরও বলেন, ‘আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টির যে আদর্শ, যে নীতি, যে লক্ষ্য, তা অটুট থাকবে।’
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম জানান, আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক কাজ চলছে। ব্যালট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এনসিপি সংসদে লোক পাঠানোর কাজ করছে।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, প্রার্থী হওয়ার জন্য ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপি মনোনয়নপত্র কিনেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আজ এবং কাল অর্থাৎ রোববার ও সোমবার আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সাক্ষাৎকার চলবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এ সব তথ্য জানিয়েছেন।
এ সাক্ষাতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
নাহিদ ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে এই সফর এবং গণতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশের উত্তরণে ভুটানের অব্যাহত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।
এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্য এবং আইসিটি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শেরিং তোবগে।
এ সাক্ষাতে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্ষমতা বা আসনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।
নাহিদ বলেন, ‘আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। ক্ষমতার জন্য, আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না।’
এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টির যে আদর্শ, যে নীতি, যে লক্ষ্য, তা অটুট থাকবে।’
এ সময় দলের মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগ করেন, এনসিপির প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। তিনি বলেন, এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের কথাও শোনা যাচ্ছে।
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক অভিযোগ করে বলেন, একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাদের সরানোর দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সৎ প্রার্থী দিচ্ছি, এটাই আমাদের চমক। এটাই বাংলাদেশের ৫৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমক।’
চব্বিশের স্পিরিট ধরে রাখতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিদের সংসদে যাওয়া উচিত উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সংসদে গেলে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব।’
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম জানান, আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক কাজ চলছে। ব্যালট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এনসিপি সংসদে লোক পাঠানোর কাজ করছে।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, প্রার্থী হওয়ার জন্য ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আজ এবং কাল অর্থাৎ রবি ও সোমবার আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সাক্ষাৎকার চলবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘গত ১০ বছরে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যমান কোনো আন্দোলন করেনি’ মর্মে বক্তব্য দেওয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ২২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানান।
বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশের একজন অন্যতম বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। জাতি তাঁর নিকট থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এ ধরনের অসত্য ও মনগড়া বক্তব্য আশা করে না। ‘গত ১০ বছরে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যমান কোনো আন্দোলন করেনি’ মর্মে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পেটুয়া বাহিনী আন্দোলনরত জনতার ওপর জুলুম-নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চালিয়েছিল; জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাজপথ মুক্ত করেছিল।
এ সময় ডিএমপি কমিশনার বেনজীর আহমেদ ঢাকার রাজপথে আন্দোলনরত নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর ভয়াবহ পৈশাচিক হামলা চালিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতি গড়ে তুলেছিল।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী কারও সঙ্গে আপস করেনি। জামায়াতে ইসলামী সব সময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী ছিল। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকার জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ ৫ নেতাকে সাজানো ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে এবং আরও ৫ শীর্ষ নেতাকে বিচারের নামে প্রহসন করে কারাগারে বন্দি রেখে তিলে তিলে হত্যা করে।
অপর দিকে জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামকে দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে কারাগারে আটক রেখেছিল। তিনি দীর্ঘ কারাভোগের পর আইনি লড়াই করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন।
দেশবাসী যেখানে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিদায় করেছে, সেখানে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির পরিবর্তে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি কারও কাম্য হতে পারে না।
