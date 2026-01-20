Ajker Patrika
রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত
আজ সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিন।

আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক এবং বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও উপদেষ্টা মাহদী আমিন উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

