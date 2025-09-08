Ajker Patrika
> রাজনীতি

ট্রাইব্যুনালের তদন্ত কর্মকর্তাকে বদরুদ্দীন

জনগণের বিশ্বাস থেকেও বিতাড়িত হয়েছে আ.লীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বদরুদ্দীন উমর (জন্ম: ২০ ডিসেম্বর ১৯৩১ • মৃত্যু: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)। ছবি: আজকের পত্রিকা
বদরুদ্দীন উমর (জন্ম: ২০ ডিসেম্বর ১৯৩১ • মৃত্যু: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভ্যুত্থানের ফলে আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়নি, তারা জনগণের বিশ্বাস থেকেও বিতাড়িত হয়েছে—আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে এ কথা বলেছিলেন সদ্য প্রয়াত লেখক, গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর। তিনি জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলার সাক্ষী ছিলেন।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম গতকাল রোববার সাংবাদিকদের এসব কথা জানান। বদরুদ্দীন উমর ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেওয়ার আগেই গতকাল সকালে মারা গেছেন। প্রসিকিউটর তামিম বলেন, ট্রাইব্যুনাল আইনের ১৯(২) ধারা অনুযায়ী কোনো সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়ে মারা গেলে প্রসিকিউশনের আবেদনে ট্রাইব্যুনাল তা গ্রহণ করতে পারেন।

সূত্র জানায়, তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া জবানবন্দি বদরুদ্দীন উমর বলেন, অভ্যুত্থানের ফলে আওয়ামী লীগ শুধু ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়নি, তারা জনগণের বিশ্বাস থেকেও বিতাড়িত হয়েছে। মুসলিম লীগের পতনের মতোই—এবারের গণ-অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের জন্য একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক পরিণতি তৈরি করেছে। ভারতের সহায়তায় তারা হয়তো কিছু অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাবে। কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের পুনরুত্থান অসম্ভব বলেই মনে হয়। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার পালানোর পরদিন থেকেই সারা দেশে শেখ মুজিবের মূর্তি ও ম্যুরাল সাধারণ মানুষ নিজেরা ভেঙে ফেলে। কেউ কোনো নির্দেশ দেয়নি, তবু এটি ঘটেছে। এটি একধরনের ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’; যার বহিঃপ্রকাশ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় হয়েছে। বহু বছর ধরে নির্যাতিত, অবদমিত জনগণের ক্রোধ এই অভ্যুত্থানে বিস্ফোরিত হয়েছে।

বদরুদ্দীন উমর আরও বলেন, শেখ হাসিনা প্রশাসনকে দুইভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। প্রথমত ঘুষ, টাকাপয়সা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে। দ্বিতীয়ত, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে ভোটকেন্দ্রে কাউকে ঢুকতেই দেয়নি। ২০১৮ সালে ‘রাতের ভোট’ হয়েছে। শুধু নির্বাচনের কারচুপিই নয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নিষ্ঠুর দমন চালিয়েছে শেখ হাসিনা। প্রচুর মানুষকে গ্রেপ্তার করে বছরের পর বছর আটকে রাখা হয়েছে বিনা কারণে। শেখ হাসিনা তাঁর শাসনামলে বিএনপিসহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দলকে অকার্যকর করে ফেলেছেন। তিনি শুধু শেখ মুজিবের কন্যা হওয়াতেই ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁর নিজের কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি বা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ছিল না। শেখ মুজিবের চিন্তাচেতনার কিছুই তিনি ধারণ করেননি; বরং হাসিনা দেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছেন।

জবানবন্দিতে বদরুদ্দীন উমর বলেন, শেখ হাসিনার শাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আড়ালে কর্তৃত্ববাদী শাসন আর লুটপাট। ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ বলে সবাই বলে যাচ্ছে, কিন্তু এই চেতনার প্রকৃত অর্থ কী, তা কখনো স্পষ্ট করা হয়নি। যদি চেতনা বলতে বোঝানো হয়, ১৯৭১ সালে মানুষ কী স্বপ্ন দেখেছিল, কী পেতে চেয়েছিল, তাহলে বলা যায়, সাধারণ মানুষের চেতনা আর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের চেতনার মধ্যে কোনো মিল ছিল না। ১৯৭১ সালে যাঁরা বাস্তবে লড়াই করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সাধারণ ছাত্র, কৃষক-শ্রমিকের সন্তান, মধ্যবিত্ত তরুণেরা। আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রী বা ছাত্রনেতাদের কারও যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ছিল না। তাঁদের মধ্যে অনেকে তখন পলায়নপর ছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেখ হাসিনা যখন উচ্চারণ করেন, তখন তিনি এমনভাবে বলেন, যেন তাঁর চেতনা আর জনগণের চেতনা একই। কিন্তু বাস্তবে তাঁর ‘চেতনা’ জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না; বরং এটা একধরনের দলীয় রেটোরিক। যার মাধ্যমে তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।

শেখ মুজিবের বিষয়ে বদরুদ্দীন উমর বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এমন একটা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠ্যবই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস পর্যন্ত এককভাবে উপস্থাপন করা হয়। এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যেন তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাস। আওয়ামী লীগের আরেকটি দমনমূলক কৌশল ছিল সাম্প্রদায়িকতার বয়ানকে ব্যবহার করা। ১৯৭২ সাল থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, সম্পত্তি লুটপাট শুরু হয়েছে এবং এসব কাজ করেছে মূলত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই। হাসিনার এই ১৫ বছরের শাসন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে দুর্নীতি একটি সাংগঠনিক নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মী ও পরিবারের সদস্যরা হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করেছে; যার স্কেল ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলেও দেখা যায়নি।

বিষয়:

অভ্যুত্থানছাপা সংস্করণরাজনীতিবিদপ্রথম পাতাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালআওয়ামী লীগবদরুদ্দীন উমর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় থাইল্যান্ডের নজর শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশে

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

জনগণের বিশ্বাস থেকেও বিতাড়িত হয়েছে আ.লীগ

জনগণের বিশ্বাস থেকেও বিতাড়িত হয়েছে আ.লীগ

ভোটের দিন ব্যালট বক্স নিয়ে গেলে পুলিশ কি বাধা দেবে, প্রশ্ন মান্নার

ভোটের দিন ব্যালট বক্স নিয়ে গেলে পুলিশ কি বাধা দেবে, প্রশ্ন মান্নার

প্রাথমিকে নৃত্য ও সংগীতের শিক্ষক বাদ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবি জামায়াতের

প্রাথমিকে নৃত্য ও সংগীতের শিক্ষক বাদ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবি জামায়াতের

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ