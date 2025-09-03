যুব সংহতির একাংশের আহ্বায়ক জুয়েল, সদস্যসচিব পাভেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ অংশের সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির আহ্বায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
আজ বুধবার জাতীয় পার্টির (একাংশ) কাজী মো. মামুনুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশিদ দলীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের প্রদত্ত ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে আগের কমিটি বিলুপ্ত করে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করে জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উক্ত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে।
জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ অংশের সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির আহ্বায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
আজ বুধবার জাতীয় পার্টির (একাংশ) কাজী মো. মামুনুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশিদ দলীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের প্রদত্ত ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে আগের কমিটি বিলুপ্ত করে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করে জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উক্ত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই। আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন ফিরোজায় আসেন তিনি।৩০ মিনিট আগে
‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আবার শ্রমিক হত্যা হলো। গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আকাঙ্খা নিয়ে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও শ্রমজীবী মানুষ এই বৈষম্যের মধ্যেই আছে। নেই চাকরির নিশ্চয়তা এবং কর্মক্ষেত্রে নেই কাজের পরিবেশ। এরই মধ্যে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কর্মসংস্থান নাই। কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধ২ ঘণ্টা আগে
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতার লোভে দেশে একের পর এক ভুয়া ভোট করেছিল আওয়ামী লীগ। তাদের স্লোগান ছিল—‘আমার ভোট আমি দেব, দিনের ভোট রাতে দেব।’৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা সময়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির একাংশের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেছেন, ‘দেশের আপামর জন সাধারণের ভালবাসা ও মানুষের সমর্থনে এবং এরশাদ প্রেমিক তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম এবং প্রতিরোধে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন৪ ঘণ্টা আগে