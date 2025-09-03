Ajker Patrika
> রাজনীতি

যুব সংহতির একাংশের আহ্বায়ক জুয়েল, সদস্যসচিব পাভেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আবুল হাসান আহমেদ জুয়েল ও রিফাতুল ইসলাম পাভেল। ছবি: সংগৃহীত
আবুল হাসান আহমেদ জুয়েল ও রিফাতুল ইসলাম পাভেল। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ অংশের সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির আহ্বায় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

আজ বুধবার জাতীয় পার্টির (একাংশ) কাজী মো. মামুনুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মো. মামুনুর রশিদ দলীয় চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের প্রদত্ত ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে আগের কমিটি বিলুপ্ত করে আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও রিফাতুল ইসলাম পাভেলকে সদস্যসচিব করে জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উক্ত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

কমিটিরাজনৈতিক দলজাতীয় পার্টি
