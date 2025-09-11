Ajker Patrika
> রাজনীতি

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল আজ বৃহস্পতিবার জাপান সফরে যাচ্ছে। দলে রয়েছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুউদ্দীন পাটওয়ারী এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহবুব আলম।

আজ দুপুরে সারজিস আলম জানান, এনসিপির জাপান ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স এবং জাপানের প্রবাসীদের আমন্ত্রণে তাঁদের এই সফর। টোকিও ও ওসাকা শহরে আয়োজিত কর্মসূচিতে তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন।

এক মাসের মধ্যে এটি এনসিপির প্রতিনিধিদলের তৃতীয় বিদেশ সফর।

তিন দিনের সফরে গত ২২ আগস্ট মালয়েশিয়া যায় এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল। সেখান থেকে ফিরে ২৬ আগস্ট চার দিনের জন্য চীন সফরে যান নেতারা। এই দুই সফরেই নেতৃত্ব দেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তবে এবার জাপান সফরে তিনি থাকছেন না।

এনসিপির জাপান ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জানিয়েছে, আগামী শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে টোকিওতে এবং পরদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় ওসাকায় দুটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন এনসিপির নেতারা। জুলাই যোদ্ধাদের স্মরণে ‘রিমেম্বার দ্য হিরোজ’ শীর্ষক এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি।

বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন নাহিদ ইসলাম। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, বিনিয়োগের পরিবেশসহ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বৈঠকে মতবিনিময় হয় বলে জানান এনসিপি নেতারা।

বিষয়:

রাজনীতিবিদরাজনৈতিক দলজাপানএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

‘ঝামেলার’ আশঙ্কায় হল ছেড়েছেন অনেকে, মেয়েদের চার হলে ভোট শান্তিপূর্ণ

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা

ডাকসুতে ইসলামপন্থার বিজয় জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছে: রেজাউল করীম

ডাকসুতে ইসলামপন্থার বিজয় জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছে: রেজাউল করীম

সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সরকারের অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহউদ্দিন

সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সরকারের অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহউদ্দিন

বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে দেশে সংকট আরও বাড়বে: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে দেশে সংকট আরও বাড়বে: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ