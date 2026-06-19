Ajker Patrika
রাজনীতি

কবি আল মুজাহিদীর মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কবি আল মুজাহিদীর মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক
কবি আল মুজাহিদী। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মুজাহিদীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান এমপি। আজ শুক্রবার দেওয়া এক শোকবার্তায় বলেন, আল মুজাহিদী ১৯ জুন বিকালে ইন্তিকাল করেছেন।

শোকবার্তায় ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘বিশ শতকের ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি আল মুজাহিদী (জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯৪৩) আজ ১৯ জুন বিকালে দুনিয়ার সফর শেষ করে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।’

শোকবার্তায় তিনি আরও বলেন, আল মুজাহিদী তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

শোকবার্তায় আরও বলা হয়, কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আল মুজাহিদী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। “বিশ্বাস ও মূল্যবোধের কবি হিসেবে তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং সৃজনশীল অবদান বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর অবদান স্মরণ করবে,” বলেন ডা. শফিকুর রহমান।

শোকবার্তায় ডা. শফিকুর রহমান আল্লাহর কাছে কবির জীবনের “সকল নেক আমল ও খেদমত” কবুল করার এবং “সকল ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ ক্ষমা” করার প্রার্থনা জানান। তিনি কবির কবর প্রশস্ত করা, জান্নাতের নূরে পরিপূর্ণ করা এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়ার দোয়া করেন।

শোকবার্তায় কবির পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী, ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের শোক সইবার তাওফিক এবং উত্তম সবর অবলম্বনের শক্তি কামনা করা হয়।

বিষয়:

কবিশোকরাজনীতিবিদসাহিত্যজামায়াতে ইসলামী
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