Ajker Patrika
রাজনীতি

জ্বালানি তেল–গ্যাস–বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এনপিএর বিক্ষোভ

ঢাবি প্রতিনিধি
জ্বালানি তেল–গ্যাস–বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এনপিএর বিক্ষোভ
জাতীয় জাদুঘরের সামনে এনপিএর সমাবেশ থেকে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং জ্বালানি খাতে সংস্কারের দাবি জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধিকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন (এনপিএ)। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংগঠনটির নেতারা মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং জ্বালানি খাতে সংস্কারের দাবি জানান।

সমাবেশে লিখিত বক্তব্যে এনপিএর মুখপাত্র ফেরদৌস আরা রুমী বলেন, সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানিব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে বিদ্যুতের দাম ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, অতীতের জ্বালানি খাতের দুর্নীতির বিচার না করে এর আর্থিক বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রুমী বলেন, দেশে বিদ্যুতের অধিকাংশ আবাসিক গ্রাহক মাসে ২০০ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। নতুন মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয় আরও বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে শিল্প, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিনের উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে বিদ্যুতের নতুন মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়াবে। এতে কৃষি উৎপাদন, সেচ, হিমাগার পরিচালনা এবং শিল্প খাতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

সমাবেশে এনপিএ জ্বালানি সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে আট দফা দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—২০০ ইউনিট পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি না করা, শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ধাপভিত্তিক ট্যারিফ চালু, ইজিবাইকের জন্য সুনির্দিষ্ট বিদ্যুৎ নীতিমালা প্রণয়ন, বৈদ্যুতিক রান্নার সরঞ্জামে কর-সুবিধা, সৌরবিদ্যুতের প্রসারে সাধারণ ব্যবহারকারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা, নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ, বিদ্যুৎ খাতের পূর্ণাঙ্গ ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন-কে স্বাধীন ও কার্যকর নিয়ন্ত্রক সংস্থায় পরিণত করা।

সমাবেশে এনপিএর মুখপাত্র নাজিফা জান্নাত ও তুহিন খান উপস্থিত ছিলেন এবং মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিষয়:

বিদ্যুৎরাজধানীকর্মসংস্থানবিক্ষোভমূল্যস্ফীতি
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