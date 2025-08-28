হাসপাতালে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর গুলশানের বাসা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা করবেন তিনি।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
