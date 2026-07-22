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রাজনীতি

এনসিপি কার্যালয়ে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপি কার্যালয়ে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ বুধবার দুপুরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে।

এনসিপির মিডিয়া সেল এ তথ্য জানিয়েছে।

দলীয় সূত্র জানায়, এনসিপি কার্যালয়ে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াও এ সময় উপস্থিত থাকবেন।

বিষয়:

মার্কিননাহিদ ইসলামরাষ্ট্রদূতএনসিপিব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন
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