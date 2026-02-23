Ajker Patrika
রাজনীতি

ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র নির্বাচন করবেন ইশরাক হোসেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪৪
ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র নির্বাচন করবেন ইশরাক হোসেন
ইশরাক হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান ইশরাক হোসেন।

আজ সোমবার বিকেলে ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়ার স্ট্যাটাসে এ ইচ্ছার কথা জানান ইশরাক।

ইশরাক হোসেন লেখেন, ‘ঢাকা দক্ষিণ থেকে সিটি নির্বাচন করব ইনশাআল্লাহ।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ আসনে বিএনপি থেকে ধানের শীর্ষ প্রতীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ইশরাক হোসেন।

বিষয়:

ডিএসসিসিইশরাক হোসেন
