রাজধানীতে চালের দোকানে ভোটারদের টাকা দিচ্ছিলেন জামায়াত নেতা, কারাদণ্ড

রাজধানীর সূত্রাপুরে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। তাঁকে দুই দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আটক ব্যক্তি হলেন সূত্রাপুর থানা জামায়াতের নায়েবে আমির মো. হাবিব।
ঢাকা-৬ আসনের সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টার ভোটকেন্দ্রের সামনে আজ বুধবার এ ঘটনা ঘটে। সূত্রাপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সুমন নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি চালের দোকানে মো. হাবিব ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন—এমন অভিযোগে স্থানীয় লোকজন তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় তাঁকে দুই দিনের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসা তুরস্ক সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিদল। আজ বুধবার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।১৫ মিনিট আগে
নির্বাচনে কিছু আসনে বেশি, কিছু আসনে কম বডি ওর্ন ক্যামেরা বসানো নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে অভিযোগ দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। তাদের অভিযোগ, একটি বিশেষ দলকে সুবিধা দিতেই এ ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সমর্থন দিয়ে ঢাকা-১৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ছয় প্রার্থী।১ ঘণ্টা আগে
এক বিবৃতিতে আলেম-ওলামাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘ভবিষ্যতেও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের জন্য একটি নিরাপদ মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় দেশের সম্মানিত পীর, মাশায়েখ, আলেম, ওলামা, ইমাম ও খতিবদের অব্যাহত সহযোগিতা চাই।’২ ঘণ্টা আগে