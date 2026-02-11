Ajker Patrika
রাজনীতি

রাজধানীতে চালের দোকানে ভোটারদের টাকা দিচ্ছিলেন জামায়াত নেতা, কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ১৬
রাজধানীতে চালের দোকানে ভোটারদের টাকা দিচ্ছিলেন জামায়াত নেতা, কারাদণ্ড
সূত্রাপুর থানা জামায়াতের নায়েবে আমির মো. হাবিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর সূত্রাপুরে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। তাঁকে দুই দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আটক ব্যক্তি হলেন সূত্রাপুর থানা জামায়াতের নায়েবে আমির মো. হাবিব।

ঢাকা-৬ আসনের সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টার ভোটকেন্দ্রের সামনে আজ বুধবার এ ঘটনা ঘটে। সূত্রাপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সুমন নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি চালের দোকানে মো. হাবিব ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন—এমন অভিযোগে স্থানীয় লোকজন তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় তাঁকে দুই দিনের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বিষয়:

জাতীয় নির্বাচনভ্রাম্যমাণ আদালতজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
