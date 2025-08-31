Ajker Patrika
হাসনাত আবদুল্লাহকে উপহার পাঠালেন রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ৩২
রুমিন ফারহানা ও হাসনাত আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
রুমিন ফারহানা ও হাসনাত আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

রাজনৈতিক মনোমালিন্যের অবসান ঘটিয়েছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। গত ২৪ আগস্ট আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন অডিটোরিয়ামে বিএনপি ও এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনা ঘটে।

এরপর সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যমে তাদের মধ্যে কিছু তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল। তবে সেই তিক্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের বরফ গলেছে। হাসনাত আব্দুল্লাহ নিজেই জানিয়েছেন, রুমিন ফারহানা তাঁকে কিছু উপহার পাঠিয়েছেন।

গতকাল শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরের ছতরপুর স্কুলমাঠে আয়োজিত ‘উঠানে নতুন সংবিধান’ শীর্ষক উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসনাত আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘রুমিন ফারহানার সঙ্গে আমাদের একটা মনোমালিন্য হয়েছে। আমরা এসেছি, উনি ওনার লোক পাঠিয়েছেন যে আমাদের এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না। আমাদের জন্য উনি কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য পজিটিভ বার্তা। আমাদের অবশ্যই ওয়েলকাম জানানো উচিত।’

সংস্কার না হলে নুরের পরিণতি আমাদের জন্যও অপেক্ষা করছে: হাসনাত আবদুল্লাহসংস্কার না হলে নুরের পরিণতি আমাদের জন্যও অপেক্ষা করছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান, বিচার ও সংস্কারের দাবিতে এনসিপির বিজয়নগর উপজেলা কমিটি এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে হাসনাত আরও বলেন, ‘আমাদের এখন বলা হয় নির্বাচনবিরোধী। বিএনপি নির্বাচনের জন্য কথা বলছে। আমরা নির্বাচনসহ আরও দুটি বিষয়ের জন্য কথা বলছি। আমরা বলছি আমাদের নির্বাচনও লাগবে, আবার বিচার ও সংস্কারও লাগবে।’

রুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামীবিষয়ক সম্পাদক: হাসনাত আবদুল্লাহরুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামীবিষয়ক সম্পাদক: হাসনাত আবদুল্লাহ

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার যে পরিণতি হয়েছিল, আমাদের জন্যও একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। নিয়ম পরিবর্তনের জন্য আমরা নাম দিয়েছি সংস্কার। এটার জন্য আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব এস এম সাইফ মোস্তাফিজ ও ডা. মাহমুদা মিতা, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মো. আতাউল্লাহ, বিজয়নগর উপজেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুল হক চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতারা।

১৫ বছর যাদের জন্য লড়াই করলাম, তারা এখন আমাকে ধাক্কা দেয়: রুমিন ফারহানা১৫ বছর যাদের জন্য লড়াই করলাম, তারা এখন আমাকে ধাক্কা দেয়: রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়াবিএনপিনির্বাচননির্বাচন কমিশনরুমিন ফারহানাহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
