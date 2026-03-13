Ajker Patrika
রাজনীতি

মির্জা আব্বাসকে দেখতে এভারকেয়ারে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১৪: ২৩
মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে দেখতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জুমার নামাজের পর তিনি সেখানে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব সুজন মাহমুদ এই তথ্য জানান।

এদিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে মির্জা আব্বাসকে আইসিইউতে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাঁর শারীরিক অবস্থার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন বলে সাংবাদিকদের জানান সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

তিনি বলেন, ‘তাঁকে (মির্জা আব্বাস) হাসপাতালে নিউরো আইসিইউতে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা তাঁকে অবহিত করা হচ্ছে।’

মির্জা আব্বাসের সুচিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে জানিয়ে জাহিদ হোসেন বলেন, বোর্ডে দেশের সিনিয়র নিউরো বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে নেওয়ারও প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

ডা. জাহিদ জানান, মেডিকেল বোর্ডে অধ্যাপক আলী উজ্জামান, অধ্যাপক শেখ আবদুল কাদের, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, অধ্যাপক দ্বীন মোহাম্মদ, অধ্যাপক সাঈদ আহমেদ, অধ্যাপক জাফর ইকবালসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রয়েছে। বোর্ডে বৈঠকে সময়ে তিনি নিজেও অনলাইনে যুক্ত থাকছেন বলে জানান।

অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, ‘তাঁকে (মির্জা আব্বাস) দেশের বাইরে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হসপিটালের নিউরো বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ভর্তির যাবতীয় কাজ ঠিক করে রাখা হয়েছে। সিঙ্গাপুর নিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও ঠিক করা হয়েছে। তবে সেটা নির্ভর করছে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তের ওপর।’

গত বুধবার রাতে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মির্জা আব্বাসকে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। এ সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

