সিঙ্গাপুরে নেওয়া হচ্ছে মির্জা আব্বাসকে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ১১: ২৩
অসুস্থ হয়ে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস। উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেওয়া হচ্ছে তাঁকে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, ‘আজ শুক্রবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেওয়া হবে মির্জা আব্বাসকে।’

শায়রুল কবির খান জানান, আজ বেলা ৩টায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ঢাকায় অবতরণ করার কথা রয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা করার কথা রয়েছে।

বিষয়:

বিএনপিরাজধানীহাসপাতালউপদেষ্টামির্জা আব্বাস
