Ajker Patrika
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রাজনীতি

স্থানীয় নির্বাচনে আ.লীগ নেতাদের অংশগ্রহণ চায় না জামায়াত, ইসিতে প্রস্তাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ জুলাই ২০২৬, ২১: ০৯
স্থানীয় নির্বাচনে আ.লীগ নেতাদের অংশগ্রহণ চায় না জামায়াত, ইসিতে প্রস্তাব

আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতাদের অংশগ্রহণ চায় না বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধে প্রস্তাব দিয়েছে দলটি।

ইসির জ্যেষ্ঠ সচিবকে দেওয়া এক চিঠিতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দলের পদধারী বা সক্রিয় নেতা-কর্মীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার বিধান প্রস্তাবিত আচরণবিধিতে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে জামায়াত।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানতে চাইলে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আরপিওতে কিছু সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছে। সে প্রস্তাবগুলো সব রাজনৈতিক দলকে তারা দিয়ে বলেছে, ৩০ জুনের মধ্যে যেন আমরা আমাদের বক্তব্য তাদের দেই। সে হিসাবে ৩০ তারিখ সংশোধনী প্রস্তাবের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জমা দিয়েছি।’

মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ‘সংশোধনী প্রস্তাবের বিষয়ে বক্তব্যের সঙ্গে আমরা আরেকটি বিষয় যুক্ত করেছি। সেটি হলো, নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো দলের নেতারা যাতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে।’ তবে এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এখনো কোনো জবাব বা সিদ্ধান্ত জানায়নি বলেও জানান তিনি

এর আগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণর সুযোগ পায়নি আওয়ামী লীগ। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় প্রতীকে হওয়ায় এতে দলটির নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়:

ইসিনির্বাচন কমিশনআওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামী
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