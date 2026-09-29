Ajker Patrika
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রাজনীতি

দুর্গাপূজায় সহিংসতা ঠেকাতে আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান আসিফ মাহমুদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুর্গাপূজায় সহিংসতা ঠেকাতে আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান আসিফ মাহমুদের
রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন আসিফ মাহমুদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আমাদের জাতিগত মুক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়েই সম্ভব। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিকে কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হতে পারে।’ সামনে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য সরকারকে আগাম যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অতীতের বিভাজনের রাজনীতির দায় পর্যালোচনা এবং আগামীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপরেখা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ধর্ম ও সম্প্রীতি সেলের উদ্যোগে ‘রামু’র আগুন: কার রাজনীতি, কার ক্ষতি; ১৪ বছরের দায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রামুর ঘটনার বিচার না হওয়া প্রসঙ্গে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘রামুর ঘটনাটা দেখেন, এত আলোচিত একটা ঘটনা, ১৪ বছর পরেও কিন্তু বিচার নিশ্চিত করা যায় নাই। রাষ্ট্রের এই কালেক্টিভ ফেইলিউরের কারণে যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটায়, তারা বারংবার সাহস পায়।’

আসিফ মাহমুদ বলেন বলেন, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে-কোথাও জমি দখল, কোথাও প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা গুজবকে কেন্দ্র করে এসব ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বিচার নিশ্চিত করা জরুরি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

আসিফ মাহমুদের রিট কার্যতালিকা থেকে বাদআসিফ মাহমুদের রিট কার্যতালিকা থেকে বাদ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঠেকাতে সারাদেশে মন্দির পাহারা দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। জাতীয় নাগরিক পার্টিও সম্প্রীতি রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এনসিপি সমর্থিত এই মেয়র প্রার্থী আরও বলেন, ‘যারা আমাদের রাষ্ট্রের শত্রু আছে, তারা সব সময় চাইবে যেন আমরা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে এই রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণিত করতে পারি। সেখানে আমাদের রোল গুরুত্বপূর্ণ, আমাদেরকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং আইনের শাসনের প্রতি আস্থা রাখতে হবে।’

ঢাকা শহর থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান তিনি।

রাড্ডা ক্লিনিক যারা দখল করেছিল, তারাই এসে পরিষ্কার করছে: আসিফ মাহমুদরাড্ডা ক্লিনিক যারা দখল করেছিল, তারাই এসে পরিষ্কার করছে: আসিফ মাহমুদ

বিষয়:

দুর্গাপূজাবাংলাদেশের রাজনীতিআসিফ মাহমুদজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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