বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হলেন নাজিমুদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আলম। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আলম। ছবি: সংগৃহীত

ভোলা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আলমকে দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বিএনপির পক্ষ থেকে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ ৯ জানুয়ারি সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আলমকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। সুচিন্তিত পরামর্শ ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে দলকে শক্তিশালী করতে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে দল আশা রাখে।

বিএনপিচেয়ারম্যানরাজনীতিবিদউপদেষ্টা
