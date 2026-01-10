Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক রহমান ও জি এম কাদেরে। ফাইল ছবি
তারেক রহমান ও জি এম কাদেরে। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির এক সভায় দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শূন্য হওয়া দলের চেয়ারম্যান পদে তারেক রহমান স্থলাভিষিক্ত হন।

তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে জি এম কাদের আশা প্রকাশ করে বলেন, তিনি তাঁর মেধা, যোগ্যতা এবং অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে বাংলাদেশের জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

জি এম কাদের আরও বলেন, তারেক রহমান যে সময় দলের এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন, সেই সময় দেশ নানা সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐক্য, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক শিষ্টাচার অত্যাবশ্যক।

জি এম কাদের আশা প্রকাশ করেন, তারেক রহমান তাঁর মরহুম পিতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সদ্য প্রয়াত মাতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

জি এম কাদের তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেন।

বিষয়:

বিএনপিজিএম কাদেরতারেক রহমান
