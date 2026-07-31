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রাজনীতি

সরকার নৈতিক দিক থেকে দেশ পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৪২
সরকার নৈতিক দিক থেকে দেশ পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে: জামায়াত আমির
প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে সরকার নৈতিক দিক থেকে দেশ পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি কমেনি, বরং বেড়েছে—দাবি করেন শফিকুর রহমান। তাঁর দাবি, পরিবহন শ্রমিকেরা এখনো চাঁদাবাজদের হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে মারধর, গাড়ি ভাঙচুরসহ নানা হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ নেতাও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। যখন ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিলেন, তখন কি এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো নৈতিকতা থাকে? নৈতিক দিক থেকে সরকার দেশ পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে।’

‘আগে যারা ঘুষ খেত, তারা ঘুষ খাওয়ার ফন্দিফিকির করছে’—বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের প্রসঙ্গ সামনে এনে জামায়াত আমির বলেন, ‘তাঁর ভাষায় (মির্জা ফখরুল) তারেক রহমান ছাড়া সবাই দুর্নীতিতে লিপ্ত। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চান না, তারপরও সবাই দুর্নীতি করে কীভাবে? আমরা দেখেছি, তাঁর ইশারায় সবকিছু চলে, তাহলে তাঁর ইশারায় দুর্নীতি বন্ধ হয় না কেন?’

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ‘চাঁদাবাজি বন্ধ করবে না বলে ইতিমধ্যেই তারা (বিএনপি) ঘোষণা দিয়েছে। তাদেরই একজন হুইপ বলেছেন—যেকোনো... যে কেউ আসলেও এই দেশে চাঁদাবাজি বন্ধ হবে না। তবে তারেক রহমানের সরকার চেষ্টা করছেন এটাকে কিছু নিচে নামিয়ে আনার।’

এর মাধ্যমে দ্বিতীয় দফা চাঁদাবাজিকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো বলে মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘এক-দেড় কোটি মানুষকে তাঁরা চাকরি দেবে বলেছিল, চাকরি তো দিয়েই দিয়েছেন, আর দেওয়া লাগবে কেন? টেম্পোস্ট্যান্ডের চাকরি। এই চাকরি তো আমাদের জনগণ চায় না, এই চাকরিকে এই দেশের জনগণ ঘৃণা করে।’

জুলাই গণ-আন্দোলনের অর্জন কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর একার নয়, এটি দেশের ১৮ কোটি মানুষের সম্মিলিত অর্জন বলে মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন, ‘শহীদেরা কোনো দলের সম্পত্তি নন, তাঁরা জাতির সম্পদ।’ জুলাইয়ে যাঁরা শহীদ ও আহত হয়েছেন, তাঁদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সম্মান নিশ্চিত করার দাবিও জানান তিনি।

গণভোট প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ‘জনগণ যে রায় দিয়েছে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলে সেই রায় মেনে নিতে হবে। জনগণের রায় অস্বীকার করা মানে জনগণকে অপমান করা। জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তার বিরোধিতা করা হবে।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক লস্কর মোহাম্মদ তসলিম, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কবির আহমদ প্রমুখ।

বিষয়:

দুর্নীতিসরকারবিরোধী দলচাঁদাবাজিজামায়াতে ইসলামীশ্রমিকডা. শফিকুর রহমান
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