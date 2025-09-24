ফার্মগেট এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের অর্ধশত নেতা-কর্মী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ফার্মগেট ও শেরে বাংলা নগর এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের প্রায় অর্ধশত নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুর ২টার দিকে ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হলের সামনে ও শেরে বাংলা নগর মূল সড়কে একযোগে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগ।
তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. আলমগীর কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ দুপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে দ্রুত অভিযান চালিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ জনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান এখনো চলমান রয়েছে।’
তিনি জানান, যেসব স্থানে নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়ে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেসব স্পটে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
