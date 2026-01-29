Ajker Patrika
রাজনীতি

এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগামীকাল শুক্রবার তাদের ইশতেহার ঘোষণা করবে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়েছে।

দলের নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম বলেন, এনসিপির ইশতেহারের মটো হবে সুশাসন, সংস্কার ও সার্বভৌমত্ব। ইশতেহারে গুরুত্ব পাবে নারী অধিকার, কর্মসংস্থান, শিক্ষানীতি ও জলবায়ু।

শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। এই অনুষ্ঠানে দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

জাতীয় সংসদরাজনৈতিক দলএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবরনির্বাচনী-ইশতেহার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নেই: তারেক রহমান

হুট করে প্লেনে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নেই: তারেক রহমান

এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত