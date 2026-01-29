এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগামীকাল শুক্রবার তাদের ইশতেহার ঘোষণা করবে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়েছে।
দলের নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম বলেন, এনসিপির ইশতেহারের মটো হবে সুশাসন, সংস্কার ও সার্বভৌমত্ব। ইশতেহারে গুরুত্ব পাবে নারী অধিকার, কর্মসংস্থান, শিক্ষানীতি ও জলবায়ু।
শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। এই অনুষ্ঠানে দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।
তারেক রহমান বলেন, দেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে এক পক্ষ দেশ থেকে পালিয়ে গেছে, কিন্তু আরেকটি পক্ষ আছে, যারা আগে থেকেই তাদের সঙ্গে ছিল। ১৭ বছর তাদের মাঠে-ঘাটে পাওয়া যায়নি। ভেতরে-ভেতরে তাদের সঙ্গেই ছিল। তারা আবারও ভেতরে-ভেতরে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।২ মিনিট আগে
মির্জা আব্বাস অভিযোগ করে বলেন, ‘২০০৮ সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি লক্ষ করছি, এবারও নির্বাচনকে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা চলছে। সরকারের ভেতরে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা এখনো আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছে। তারা চায়, নির্বাচন না হোক আর নির্বাচন হলে যেন বিএনপি জিততে না পারে।’১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পূর্বঘোষিত জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দলটি থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের কারণে সাতজন প্রার্থীকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তবে সেই অনুরোধ রাখেনি নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ফলে আসনগুলোর ব্যালট পেপারে একই সঙ্গে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক ও জোটের প্রার্থীদের আলাদা দলীয় প্রতীক থাকবে।২ ঘণ্টা আগে