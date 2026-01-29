Ajker Patrika
রাজনীতি

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পূর্বঘোষিত জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দলটি থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সিনিয়র প্রচার-সহকারী মুজিবুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘‘মহিলা সমাবেশ’ অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে জানানো হবে, ইনশাআল্লাহ।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে সারা দেশে জামায়াতে ইসলামীর নারী নেতাকর্মীদের হেনস্তার প্রতিবাদে ঢাকায় সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল দলটি। গত মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর মগবাজারে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ৩১ জানুয়ারি সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ডা. তাহের বলেছিলেন, দেশজুড়ে নির্বাচনী প্রচারণার সময় জামায়াতের মহিলা বিভাগের নেতা-কর্মীরা বিএনপির পক্ষ থেকে হামলা, হেনস্তা ও ভয়ভীতির শিকার হচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে মহিলা বিভাগের ব্যানারে এই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। জামায়াতের মহিলা বিভাগের নেতা-কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে এসব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানাবেন। যদি নির্বাচন কমিশন ও সরকার এতে কর্ণপাত না করে, তবে আগামী দিনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যও এ নিয়ে মাঠে নামবে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নারী সমাবেশের ঘোষণা জামায়াতেরসোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নারী সমাবেশের ঘোষণা জামায়াতের

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনির্বাচনজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

বিএনপির ২৭ নেতাকে সব পদ থেকে বহিষ্কার

বিএনপির ২৭ নেতাকে সব পদ থেকে বহিষ্কার