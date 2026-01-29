ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, ‘আগে ভোট শেষে পোলিং এজেন্টরা সন্ধ্যার মধ্যেই ফলাফল নিয়ে ফিরত। এখন বলা হচ্ছে, ফল পেতে দুই-তিন দিন লাগবে। এটা নির্বাচনে কারচুপির সম্ভাব্য লক্ষণ। এটা আমরা কোনো পরিস্থিতিতেই মেনে নেব না।’
রাজধানীর শাহবাগে আজিজ সুপার মার্কেট অডিটরিয়ামে আজ বৃহস্পতিবার আয়োজিত নির্বাচনী সভায় তিনি এ কথা বলেন।
মির্জা আব্বাস অভিযোগ করে বলেন, ‘২০০৮ সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি লক্ষ করছি, এবারও নির্বাচনকে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা চলছে। সরকারের ভেতরে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা এখনো আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছে। তারা চায়, নির্বাচন না হোক আর নির্বাচন হলে যেন বিএনপি জিততে না পারে।’
ঢাকা-৮ আসনের এই প্রার্থী বলেন, ‘একদল লোক আছে, যারা দেশের বাইরে থাকে, কিন্তু নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে দাবি করে। দেশের জন্য যদি এতই প্রেম থাকে, তাহলে দেশে আসেন না কেন? দেশে এসে নির্বাচন করেন, জনগণের সঙ্গে কাজ করেন। অথচ তারা বিদেশে বসে বিএনপির কীভাবে ক্ষতি করা যায়, কীভাবে বদনাম ও অপবাদ দেওয়া যায়—সেই চেষ্টা চালাচ্ছে।’
মির্জা আব্বাস বলেন, ‘একদল ছেলেপেলে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সারা দিন মির্জা আব্বাস কিংবা অন্য রাজনৈতিক দলের নামই বেশি নেয়। সারা দিন তাদের মুখে মিথ্যা কথার তুবড়ি ফুটতেই থাকে। আবার তারা বলে, তারা নাকি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে আমরা আমাদের সন্তানদের আর মাদ্রাসায় পাঠাতে পারব না? মাদ্রাসায় গিয়ে কি মানুষ মিথ্যা বলা শেখে? মাদ্রাসায় মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা পায়, সত্য শিক্ষা পায়। সেখানে গিবত কী, মিথ্যা কী—এসব শেখানো হয় এবং গিবত ও মিথ্যা বলা নিষেধ করা হয়। অথচ এরা মাদ্রাসায় পড়ে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা মিথ্যা কথাই বলে যাচ্ছে।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমি অন্তত পাঁচবার নির্বাচন করেছি। এখানে যাঁরা পুরোনো লোক আছেন, আপনারা কি কখনো শুনেছেন আমি কারও বিরুদ্ধে কথা বলেছি?’
বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ ভোটাধিকার অর্জন করেছে উল্লেখ করে মির্জা আব্বাস বলেন, এই অধিকার প্রয়োগে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে এবং নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে।
শাহবাগে নির্বাচনী সভা শেষে পিজি হাসপাতাল, কাঁটাবন ও এলিফ্যান্ট রোডে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেন ঢাকা-৮ আসনের এই প্রার্থী।
