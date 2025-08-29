Ajker Patrika
> রাজনীতি

ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম হয়েছে, এখন কাঁটা না বিছাই: সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২০: ৫১
সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি
সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরাতে নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। এ অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যখন একটা রাস্তা সুগম হয়েছে, তখন এই রাস্তায় যেন আমরা কোনো কাঁটা না বিছাই; এই আহ্বান সব রাজনৈতিক দলের কাছে রাখব।’

আজ শুক্রবার বিকেলে বাংলা একাডেমিতে এক আলোচনা সভায় তিনি এই আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে ‘মায়ের ডাক’ এই আলোচনার আয়োজন করে।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘যাঁরা ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের ঐক্যে ফাটলের একটা চেষ্টা কোনো না কোনো পক্ষ নিচ্ছে বলে আমার মনে হয়; যার জন্য নির্বাচনকে নিয়ে যেন দু-একটা পক্ষ ধোঁয়াশা সৃষ্টি করছে।’

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার বিষয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আজকে যখন নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা হয়ে গেল, সেটা জাতির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বলে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। সেই জায়গায় এটাকে আমরা স্বাগতম না জানিয়ে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ দেখানো ঠিক হবে না। আসুন, যদি কোনো বিষয়ে কোনো রকমের সংশয় থাকে, আমরা আলাপ-আলোচনা করি। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা গণতান্ত্রিক যাত্রাকে সুগম করি।’

গুম প্রতিরোধে নিজ দলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘যদি জনগণ আমাদের ম্যান্ডেট দেয়, এই গুম প্রতিরোধের জন্য গুমের সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রথমেই আমাদের আইন প্রণয়ণসহ যা যা করতে হয় এবং সেটা কার্যকর করার জন্য সবকিছু করা হবে। আমরা সেই বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছি, যে বাংলাদেশে কোনো দিন গুমের শিকার হয়ে কোনো ব্যক্তিকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না।’

এদিন দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেনও। তিনি বলেন, ‘মানুষের আকাঙ্ক্ষা একটাই, জনগণের প্রতিনিধিরাই যেন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পান। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র পথ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।’

নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা প্রসঙ্গে এ সময় জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি মনে করে, রোডম্যাপটি যুগোপযোগী এবং মানুষের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভবিষ্যতে ঘোষিত তফসিলের মধ্য দিয়ে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে জনগণ তাদের পছন্দের প্রতিনিধি খুঁজে নেবে।

নবনির্বাচিত ফিজিওথেরাপিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (প্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটিকে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে যান জাহিদ হোসেন।

এ সময় প্যাব সভাপতি কামরুজ্জামান কল্লোল, মহাসচিব তানভিরুল আলম, যুগ্ম মহাসচিব ডি এম নুরুল আমিন উৎপল, সাংগঠনিক সম্পাদক মহাসিন আকন্দ, যুগ্ম মহাসচিব সাদ্দাম হোসেন রাহুল, কোষাধ্যক্ষ রাসেল হুদা, যুগ্ম মহাসচিব মো. মোজাম্মেলসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনবাংলাদেশের রাজনীতিসালাহউদ্দিন আহমদ
