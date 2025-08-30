Ajker Patrika
ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নূর

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে আহত সংগঠনটির সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে নেয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক।

তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে রাত ১১টার পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন।

এর আগে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণধিকার পরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষে হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বল প্রয়োগ করে। এতে নুরসহ উভয় পক্ষেই বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

আহতের পরপরই তাঁকে প্রথমে রাজধানীর ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে ঢামেক জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।

