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রাজনীতি

যুবদলের নতুন কমিটি, মুন্না সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নয়ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জুন ২০২৬, ১৩: ১৩
যুবদলের নতুন কমিটি, মুন্না সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নয়ন

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপির সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির দলীয় প্যাডে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এই কমিটি প্রকাশ করা হয়।

নবগঠিত ১৫১ সদস্যের কমিটিতে যুবদলের সভাপতি করা হয়েছেন আবদুল মোনায়েম মুন্নাকে এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নকে।

বিবৃতিতে বলা হয়, আবদুল মোনায়েম মুন্নাকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন—১. সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ২. সিনিয়র সহসভাপতি রেজাউল কবীর পল ৩. সহসভাপতি জিয়াউর রহমান জিয়া ৪. সহসভাপতি কামাল আনোয়ার আহাম্মদ ৫. সহসভাপতি মাহফুজুর রহমান মাহফুজ ৬. সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলম দুলাল ৭. সহসভাপতি শাহ আলম চৌধুরী ৮. সহসভাপতি সাইদুর রহমান ৯. সহসভাপতি সাব্বির আহমেদ দিপু ১০. সহসভাপতি আবদুল জব্বার খান ১১. সহসভাপতি খন্দকার এনামুল হক এনাম ১২. সহসভাপতি শরীফ উদ্দীন জুয়েল ১৩. সহসভাপতি ইয়াসিন ফেরদৌস মুরাদ ১৪. সহসভাপতি রফিক আহমেদ ডলার ১৫. সহসভাপতি সাইদ ইকবাল মাহমুদ টিটু ১৬. সহসভাপতি মোহাম্মদ ফিরোজ আবদুল্লাহ ১৭. সহসভাপতি মাহমুদুস সালেহীন ১৮. সহসভাপতি আতিকুর রহমান আতিক ১৯. সহসভাপতি জাকির হোসেন উজ্জল ২০. সহসভাপতি এইচ এম তসলিম উদ্দিন ২১. সহসভাপতি নাজমুল আলম নাজু ২২. সহসভাপতি মো. আনোয়ারুল হক ২৩. সহসভাপতি আবু সাঈদ আহমেদ (যুক্তরাষ্ট্র) ২৪. সহসভাপতি রহিম উদ্দিন (যুক্তরাজ্য) ২৫. সহসভাপতি ফেরদৌস আহমেদ মুন্না ২৬. সহসভাপতি তরিকুল ইসলাম টিটু ২৭. সহসভাপতি ডা. লোহানী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ২৮. সহসভাপতি মঞ্জুরুল আজিম সুমন ২৯. সহসভাপতি আজিজুর রহমান আকন্দ ৩০. সহসভাপতি নুরুল ইসলাম সোহেল (দপ্তরের দায়িত্বে)

৩১. সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ৩২. ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন তারেক ৩৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ৩৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম সোহাগ ৩৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু আতিক আল হাসান মিন্টু ৩৬. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ নাসির উদ্দিন রুমন ৩৭. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন ভূইয়া ৩৮. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন রুবেল ৩৯. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম মিলন ৪০. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এজমল হোসেন পাইলট ৪১. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইখতিয়ার রহমান কবির ৪২. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম নয়ন ৪৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল মিরাজ ৪৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঞা মোহাম্মদ রাসেল ৪৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম সরকার ৪৬. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক ৪৭. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ৪৮. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল মনসুর খান দীপক ৪৯. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আশরাফ মামুন ৫০. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব খান ৫১. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জোহা সুমন ৫২. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তারেক উজ জামান তারেক ৫৩. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শোয়াইব খন্দকার ৫৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুর রহমান বাবু ৫৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ ৫৬. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল ওয়াহাব ৫৭. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ হিরো (সৌদি আরব) ৫৮. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম তমাল আহমেদ ৫৯. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম ৬০. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া (দপ্তরের দায়িত্বে)

৬১. সহসাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন লিমন ৬২. সহসাধারণ সম্পাদক মাসুদ খান পারভেজ ৬৩. সহসাধারণ সম্পাদক এন এম আব্দুল্লাহ উজ্জল ৬৪. সহসাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মকসুদ আহমদ ৬৫. সহসাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন মামুন ৬৬. সহসাধারণ সম্পাদক মামুন হোসেন ভূইয়া ৬৭. সহসাধারণ সম্পাদক রাহাদুল আলম খান ৬৮. সহসাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম মনি ৬৯. সহসাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান ৭০. সহসাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক পাভেল ৭১. সহসাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাইনউদ্দিন খোকন ৭২. সহসাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন চয়ন ৭৩. সহসাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান পলাশ ৭৪. সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক আরিফ ৭৫. সহসাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. কামরুল হাসান খান সাইফুল ৭৬. সহসাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ৭৭. সহসাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির সেলিম ৭৮. সহসাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান ভূইয়া সবুজ ৭৯. সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মেহেদী হাসান জুয়েল ৮০. সহসাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদুল হক ৮১. সহসাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মুন্না ৮২. সহসাধারণ সম্পাদক সামসুল আলম রানা ৮৩. সহসাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার সিদ্দিকী

৮৪. সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান জুয়েল ৮৫. সহসাংগঠনিক সম্পাদক এম এ গাফফার ৮৬. সহসাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ ফারুকী হীরা ৮৭. সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান সুমন ৮৮. সহসাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব ৮৯. সহসাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আলম ৯০. সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন সরকার শাওন ৯১. সহসাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান শামীম ৯২. সহসাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি ৯৩. সহসাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুর রহমান সোহেল ৯৪. সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাইনুল ইসলাম ৯৫. সহসাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার রিয়াজ ৯৬. সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. রাশেদুল ইসলাম রিপন ৯৭. প্রচার সম্পাদক আল মেহেদী তালুকদার ৯৮. সহপ্রচার সম্পাদক তারেকুর রহমান ৯৯. সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আশরাফ জালাল খান মনন ১০০. সহসাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাইদুর রহমান সোহেল ১০১. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আমিনুর রহমান আমিন ১০২. কোষাধ্যক্ষ রোকনুজ্জামান রোকন

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১৪১. সদস্য (সহসাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) আমিনুল ইসলাম খান ১৪২. সদস্য (সহসাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) মাহবুব শিকদার ১৪৩. সদস্য (সহসাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) মহসীন বিশ্বাস ১৪৪. সদস্য (সহসাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) জহিরুল ইসলাম বিপ্লব ১৪৫. সদস্য (সহসাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) রাজিব আহসান চৌধুরী পাপ্পু ১৪৬. সদস্য আব্দুল্লাহ আল কাফি শাহেদ ১৪৭. সদস্য নাজিম উদ্দিন মিঠু ১৪৮. সদস্য মাহমুদুল করিম সজল ১৪৯. সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ শাহীন ১৫০. সদস্য মো. এমরান হোসেন শাহীন ১৫১. সদস্য ফখরুল বিন খালেক।

বিষয়:

বিএনপিযুবদলরুহুল কবির রিজভী
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