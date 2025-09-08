আসন্ন নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে: তারেক রহমান

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘আমি এক বছর আগে বলেছিলাম, আমরা যত সহজ ভাবছি, তত সহজ নয় ব্যাপারটি।’
আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেছেন। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ সম্মেলনে লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন তিনি।
অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সম্পর্কে তারেক রহমান বলেন, প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছে। সেখানে যে বিষয়গুলোতে একমত হওয়া যায়নি, সেগুলো দেশের জনগণের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হোক।
ঐকমত্যের বিষয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘আসুন জনগণের ওপর যদি বিশ্বাস রাখেন, জনগণের ওপর যদি আস্থা রাখেন, তাহলে জনগণের ওপর ছেড়ে দিন। দিনশেষে রাজনীতিতে আমাদের আস্থা, আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশের জনগণ।’
সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের ওপর দায়িত্ব যে, গণতন্ত্রের প্রতি যেকোনো হুমকিকে আমরা মোকাবিলা করব।’
এর আগে সম্মেলন উদ্বোধন করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকে যখন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন করার, ঠিক তখনই বাংলাদেশের সেই শত্রুরা, যারা বারবার বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে, সেই চক্রান্তকারীরা আবার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।
অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক করে মির্জা ফখরুল বলেন, যাঁরা আজকে ভুল করছেন, এই চিন্তা করে যে, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করলে তাঁরা উপকৃত হবেন; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে না।
সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মির্জা ফয়সাল আমিনকে সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। সভাপতি পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক পয়গাম আলীকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘আমি এক বছর আগে বলেছিলাম, আমরা যত সহজ ভাবছি, তত সহজ নয় ব্যাপারটি।’
আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেছেন। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ সম্মেলনে লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন তিনি।
অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সম্পর্কে তারেক রহমান বলেন, প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছে। সেখানে যে বিষয়গুলোতে একমত হওয়া যায়নি, সেগুলো দেশের জনগণের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হোক।
ঐকমত্যের বিষয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘আসুন জনগণের ওপর যদি বিশ্বাস রাখেন, জনগণের ওপর যদি আস্থা রাখেন, তাহলে জনগণের ওপর ছেড়ে দিন। দিনশেষে রাজনীতিতে আমাদের আস্থা, আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশের জনগণ।’
সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের ওপর দায়িত্ব যে, গণতন্ত্রের প্রতি যেকোনো হুমকিকে আমরা মোকাবিলা করব।’
এর আগে সম্মেলন উদ্বোধন করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকে যখন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন করার, ঠিক তখনই বাংলাদেশের সেই শত্রুরা, যারা বারবার বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে, সেই চক্রান্তকারীরা আবার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।
অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক করে মির্জা ফখরুল বলেন, যাঁরা আজকে ভুল করছেন, এই চিন্তা করে যে, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করলে তাঁরা উপকৃত হবেন; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে না।
সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মির্জা ফয়সাল আমিনকে সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। সভাপতি পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক পয়গাম আলীকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ভুটানের মৌসুমি ফল পাঠিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাশো কারমা হামু দর্জি। আজ সোমবার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ফল পৌঁছে দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতাসংগ্রামের তাৎপর্য বিবেচনা করে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।২ ঘণ্টা আগে
কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘আমার জ্বলন ওইখানে, যাঁরা চব্বিশে বিজয়ী হয়েছেন, তাঁরা যদি এখন এইভাবে ব্যর্থ হন, ভবিষ্যতে যদি কেউ স্বৈরাচার হন, তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসবে না। সেটা আমার ভয়। সে জন্য তাঁদের সফল হওয়া উচিত ছিল। আমার বাড়ি ধ্বংস করে দিয়ে যদি দেশে শান্তি হয়, আমি তাতে৩ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে দলের নিবন্ধন ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জেনে গেলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দল।৪ ঘণ্টা আগে