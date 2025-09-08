Ajker Patrika
> রাজনীতি

আসন্ন নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে: তারেক রহমান

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ১০
ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে—এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘আমি এক বছর আগে বলেছিলাম, আমরা যত সহজ ভাবছি, তত সহজ নয় ব্যাপারটি।’

আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেছেন। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ সম্মেলনে লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সম্পর্কে তারেক রহমান বলেন, প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছে। সেখানে যে বিষয়গুলোতে একমত হওয়া যায়নি, সেগুলো দেশের জনগণের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হোক।

ঐকমত্যের বিষয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘আসুন জনগণের ওপর যদি বিশ্বাস রাখেন, জনগণের ওপর যদি আস্থা রাখেন, তাহলে জনগণের ওপর ছেড়ে দিন। দিনশেষে রাজনীতিতে আমাদের আস্থা, আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশের জনগণ।’

সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের ওপর দায়িত্ব যে, গণতন্ত্রের প্রতি যেকোনো হুমকিকে আমরা মোকাবিলা করব।’

এর আগে সম্মেলন উদ্বোধন করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজকে যখন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন করার, ঠিক তখনই বাংলাদেশের সেই শত্রুরা, যারা বারবার বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে, সেই চক্রান্তকারীরা আবার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।

অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক করে মির্জা ফখরুল বলেন, যাঁরা আজকে ভুল করছেন, এই চিন্তা করে যে, নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করলে তাঁরা উপকৃত হবেন; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবে না।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মির্জা ফয়সাল আমিনকে সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। সভাপতি পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক পয়গাম আলীকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওবিএনপিজাতীয় নির্বাচনতারেক রহমানরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

আসন্ন নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে: তারেক রহমান

আসন্ন নির্বাচনকে সহজভাবে নিলে ভুল হবে: তারেক রহমান

খালেদা জিয়াকে ফল পাঠালেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত

খালেদা জিয়াকে ফল পাঠালেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত

ডাকসুতে ভোটের সিদ্ধান্ত একাত্তরের ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া উচিত: নাছির

ডাকসুতে ভোটের সিদ্ধান্ত একাত্তরের ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া উচিত: নাছির

যেদিন রাস্তায় নামব, লাঠি না, বন্দুকও কিছু করতে পারবে না: কাদের সিদ্দিকী

যেদিন রাস্তায় নামব, লাঠি না, বন্দুকও কিছু করতে পারবে না: কাদের সিদ্দিকী