Ajker Patrika
রাজনীতি

সড়ক দুর্ঘটনার কবলে এনসিপির এমপি আতিক মোজাহিদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সড়ক দুর্ঘটনার কবলে এনসিপির এমপি আতিক মোজাহিদ
কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ ও দুমড়ে–মুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে নির্বাচিত কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ। তিনি গুরুতর আহত না হলেও, তাঁর গাড়িচালক ও ব্যক্তিগত সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৬টার দিকে রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের কাউনিয়া বেইলি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এনসিপি থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, এমপিকে বহনকারী হাইব্রিড মাইক্রোবাসটি কাউনিয়া বেইলি ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে দুমড়ে–মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনায় ড. আতিকুর রহমান মোজাহিদ আহত হলেও প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে নিজ বাসায় অবস্থান করছেন। তবে তাঁর গাড়িচালক ও ব্যক্তিগত সহকারীকে গুরুতর অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

বিষয়:

এমপিদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনারংপুর মেডিকেল কলেজরংপুর বিভাগএনসিপিকুড়িগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

সড়ক দুর্ঘটনার কবলে এনসিপির এমপি আতিক মোজাহিদ

সড়ক দুর্ঘটনার কবলে এনসিপির এমপি আতিক মোজাহিদ

আমাদের ঘাড়ের ওপর কারও আধিপত্য মেনে নেব না: জামায়াত আমির

আমাদের ঘাড়ের ওপর কারও আধিপত্য মেনে নেব না: জামায়াত আমির