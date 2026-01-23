১৬ ঘণ্টায় তারেক রহমানের ৭ সমাবেশ

নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিনে ১৬ ঘণ্টায় ৭টি সমাবেশ শেষ করে শুক্রবার ভোরে গুলশানের বাসায় ফিরেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার রূপগঞ্জের গাউছিয়ায় শেষ নির্বাচনী সমাবেশ করেন রাত সাড়ে ৪টায়।
সমাবেশটি শেষ হওয়ার পর বিএনপির চেয়ারম্যান বাসায় পৌঁছান বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
এর আগে গতকাল বৃস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম নির্বাচনী সমাবেশ করেন তারেক রহমান। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে মৌলভীবাজারের শেরপুরের আইনপুর খেলার মাঠে, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা মাঠ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া খেলার মাঠ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব স্টেডিয়াম ও নরসিংদীর পৌর এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেন।
সিলেট থেকে টানা ১৬ ঘণ্টা ভ্রমণ করেন তারেক রহমান। পথে পথে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশগুলোতে ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় গভীর রাত পর্যন্ত।
সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনকে বাধগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র জনগণ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।২ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে দুঃশাসন-দুর্নীতি, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি বন্ধ করে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিল জামায়াতে ইসলামী। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর সমাবেশে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দলটির আমির শফিকুর রহমান।৮ ঘণ্টা আগে
দুই জাতীয় নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।৮ ঘণ্টা আগে
দেশ বাঁচাতে ও জনগণের ভাগ্য বদলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট চেয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সজাগ থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।৮ ঘণ্টা আগে