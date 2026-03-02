বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকার অফার করেছি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জুলাই সনদ বিবেচনায় রেখে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের মৌখিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ে আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান তিনি।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘১২ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে। সেখানে সংসদ সদস্য হিসেবে আমরা যারা শপথ গ্রহণ করেছি, তারা সংসদ সদস্য হিসেবে যোগদান করব। এর বাইরে সংবিধান সংস্কার পরিষদ নামে সংবিধানে কিছু না থাকায় যারা সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন, জাতীয় সংসদে তারা সেই হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এখন সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা মাঠে-ময়দানে হচ্ছে, সেটা একটা রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে তারা বলতে পারে, কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু অসাংবিধানিক কোনো কিছু জাতীয় সংসদে উত্থাপন করতে পারি না। যদি গণভোটের রায় অনুসারে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে হয়, সেটা জাতীয় সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং গণভোটের রায় কার্যকর করার মাধ্যমে করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধনী আনতে হবে। এগুলো একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া আলাপ আলোচনার বিষয়।’
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমি জানতে পেরেছি আজকে (সোমবার) কোর্টে একটা রিট পিটিশন মুভ হয়েছে। এই যে সংবিধান সংস্কার মানে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার আদেশ ২০২৫) নামে যেই আদেশটি হয়েছিল, সেটা সংবিধানের ভায়োলেশন (লঙ্ঘন) হয়েছে, এটার কোনো বৈধতা নাই বলে একটা রিট দাখিল হয়েছে। তো দেখা যাক, বিচার বিভাগ থেকে কি মতামত আসে সেটাও আমরা জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য নিতে পারব।’
সংসদের উচ্চকক্ষ প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘সেটা আলাপ আলোচনার বিষয়। তবে ডেপুটি স্পিকার দেওয়ার বিষয়টা এখন আমরা অফার করতে পারি। সরকারি দল হিসেবে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার দুটোই সরকারি দল নিতে পারে। জুলাই জাতীয় সনদের আলোকে বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার মনোনীত হবেন, সেটা আমরা এখনই অফার করেছি।’
এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশনায় ‘সংস্কার বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটি’ এবং ‘জুলাই গণহত্যা ও গুমের বিচার পর্যবেক্ষণ বিষয়ক কমিটি’ গঠন করা হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে
ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েলের যৌথ আগ্রাসন, মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী যুদ্ধ ও গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। দলটির নেতারা বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দস্যুতা গোটা পৃথিবীকে নতুন করে এক মহাযুদ্ধের ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।১ দিন আগে
এবারের নির্বাচনে শুধু জাতীয় পার্টি বাদে সব দল ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। শুধু জাতীয় পার্টিই একক দল হিসেবে ‘না’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। তাই যুক্তিসংগতভাবে বলা যায়, ‘না’ ভোটের পক্ষের অধিকাংশ ভোটই জাতীয় পার্টির, তথা লাঙ্গলের...১ দিন আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক আইন ও স্বীকৃত আইনি কাঠামোর তোয়াক্কা না করে জাতীয় নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে হত্যার যে প্রবণতা ক্রমেই...১ দিন আগে