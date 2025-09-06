Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তানের হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৭
বৈঠকে বিএনপি নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৈঠকে বিএনপি নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের নতুন হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আসেন তিনি। এরপর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

বৈঠকে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে আরও ছিলেন— দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

বিষয়:

পাকিস্তানবিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরহাইকমিশনারবৈঠক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও গণঅধিকারকে নিষিদ্ধ করতে হবে: শামীম পাটোয়ারী

গোয়ালন্দে পিরের আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

ভূমিকম্পে হতাহত নারীদের উদ্ধার করেনি তালেবান কর্মীরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের প্রতি নগ্ন আঘাত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের প্রতি নগ্ন আঘাত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

মাজার ভাঙচুর-লাশ পুড়িয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে: রিজভী

মাজার ভাঙচুর-লাশ পুড়িয়ে দেওয়া আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে: রিজভী

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তানের হাইকমিশনার

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তানের হাইকমিশনার

বিএনপির বাইরের সবাইকে নিয়ে ঐক্যের চেষ্টা করছি

বিএনপির বাইরের সবাইকে নিয়ে ঐক্যের চেষ্টা করছি