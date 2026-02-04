নির্বাচন নিয়ে এবারও ষড়যন্ত্র করছে ভারত: নাহিদ ইসলাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভারত আবারও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-১১ আসনে ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ বুধবার রাজধানীর মালিবাগে নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, আসন্ন নির্বাচন ঘিরে প্রতিবেশী একটি দেশ ষড়যন্ত্র করছে। প্রতিবেশী দেশের কূটনীতিকেরা বিভিন্ন মন্তব্য করছেন। এর আগে আওয়ামী লীগের আগের ভোট কারচুপির নির্বাচন সমর্থন দিয়েছে ভারত। এবারও তারা নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে।
নানা জায়গায় টাকা দিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুম নিজের দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন নাহিদ। তিনি বলেন, ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকদের নির্বাচনে সুযোগ দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে।
রামপুরায় নির্বাচনী প্রচারে পরিকল্পিতভাবে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, অতীতের মতো এবারও নির্বাচনী অনিয়মে ভারত সহযোগিতা করতে চায়। নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপ বাড়ছে। কিছু বিদেশি পক্ষ প্রকাশ্যে বিএনপির পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছে।
