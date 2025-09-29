খাগড়াছড়ি সহিংসতা: এনসিপির ‘নীরবতার’ অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করলেন অলিক মৃ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিক্ষোভ, সহিংসতা ও গুলিতে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে সেখানে ১৪৪ জারি হয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে।
এই ঘটনা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘নীরবতার’ অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক অলিক মৃ। গারো সম্প্রদায়ের এই তরুণ নেতা কেন্দ্রীয় কমিটিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।
এনসিপির নেতা হান্নান মাসউদের বিতর্কিত বক্তব্যকে ‘মিথ্যাচার’ বলে আখ্যায়িত করে অলিক মৃ এই ‘নীরবতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং দলের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে
ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।
আজ সোমবার বেলা সোয়া ১১টার কিছু পরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে অলিক মৃ তাঁর পদত্যাগের কথা জানান। তিনি লেখেন:
‘খাগড়াছড়িতে আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণ, আদিবাসীদের ওপর হামলা, আদিবাসীদের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং তিনজন আদিবাসীকে হত্যার ঘটনা নিয়ে এনসিপির নীরবতা এবং ধর্ষণ নিয়ে এনসিপির নেতা আবদুল হান্নান মাসউদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদে আমি অলিক মৃ এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) পদ থেকে পদত্যাগ করে দলের ই-মেইল এবং দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। এনসিপির জন্য শুভ কামনা। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।’
খাগড়াছড়িতে এক পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিক্ষোভ, সহিংসতা ও পুলিশের গুলিতে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) 'নীরবতার' অভিযোগ তুলেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক অলিক মৃ। ফেসবুকে পদত্যাগেরও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
