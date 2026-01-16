উত্তরায় অগ্নিকাণ্ডে হতাহতে জামায়াতের আমিরের শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান জানান।
বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আজ ১৬ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফজলে রাব্বী, হারিস, রাহাব, আফসানা, রোদেলা আক্তার ও আড়াই বছর বয়সী শিশু রিসানের ইন্তেকালে তাদের পরিবারগুলো এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনায় আমি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি।’
জামায়াতের আমির আরও বলেন, ‘আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করছি, তিনি যেন নিহত সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন, তাদের কবরকে প্রশস্ত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণের তাওফিক দান করেন।’
জামায়াতের আমির বলেন, ‘এ দুর্ঘটনায় আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় শাখা সংগঠনের প্রতি আমি বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।’
উল্লেখ্য, আজ সকালে রাজধানীর উত্তরার একটি বাড়িতে আগুন লেগে এখন পর্যন্ত ছয়জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আহত অন্তত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান জানান।
বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আজ ১৬ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফজলে রাব্বী, হারিস, রাহাব, আফসানা, রোদেলা আক্তার ও আড়াই বছর বয়সী শিশু রিসানের ইন্তেকালে তাদের পরিবারগুলো এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনায় আমি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি।’
জামায়াতের আমির আরও বলেন, ‘আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করছি, তিনি যেন নিহত সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন, তাদের কবরকে প্রশস্ত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণের তাওফিক দান করেন।’
জামায়াতের আমির বলেন, ‘এ দুর্ঘটনায় আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় শাখা সংগঠনের প্রতি আমি বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।’
উল্লেখ্য, আজ সকালে রাজধানীর উত্তরার একটি বাড়িতে আগুন লেগে এখন পর্যন্ত ছয়জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আহত অন্তত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
নেটওয়ার্ক ফর পিপল অ্যাকশন (এনপিএ) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্ল্যাটফর্মটির আনুষ্ঠানিক যাত্রার ঘোষণা দেওয়া হয়।৩ ঘণ্টা আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শোকসভা চলছে। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার পর পূর্বনির্ধারিত এই সভা শুরু হয়। রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠানস্থলে দুপুরের পর থেকেই আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১২ (তেজগাঁও-রমনা) আসনের রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম। বিএনপির সমর্থন নিয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল হকের নির্বাচনী তৎপরতা আলাদা করে নজরে পড়ছে।৫ ঘণ্টা আগে
নানা গুঞ্জনের পর এককভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন। জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ১১ দলীয় জোটে তারা থাকছে না।৫ ঘণ্টা আগে