Ajker Patrika
রাজনীতি

উত্তরায় অগ্নিকাণ্ডে হতাহতে জামায়াতের আমিরের শোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ০২
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আজ ১৬ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফজলে রাব্বী, হারিস, রাহাব, আফসানা, রোদেলা আক্তার ও আড়াই বছর বয়সী শিশু রিসানের ইন্তেকালে তাদের পরিবারগুলো এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ মর্মান্তিক ঘটনায় আমি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি।’

জামায়াতের আমির আরও বলেন, ‘আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করছি, তিনি যেন নিহত সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন, তাদের কবরকে প্রশস্ত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণের তাওফিক দান করেন।’

রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬রাজধানীর উত্তরায় সাততলা ভবনে আগুন: একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত বেড়ে ৬

জামায়াতের আমির বলেন, ‘এ দুর্ঘটনায় আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় শাখা সংগঠনের প্রতি আমি বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, আজ সকালে রাজধানীর উত্তরার একটি বাড়িতে আগুন লেগে এখন পর্যন্ত ছয়জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আহত অন্তত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বিষয়:

উত্তরাশোকঅগ্নিকাণ্ডজামায়াতে ইসলামী
