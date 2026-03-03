ওমরাহ পালন করতে যাচ্ছেন জামায়াত আমির

পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান।
আজ মঙ্গলবার রাতে জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
জামায়াত জানায়, মঙ্গলবার রাতে ঢাকা ত্যাগ করবেন জামায়াত আমির। ওমরাহ পালন শেষে আবার আগামী ৬ মার্চ তিনি দেশে ফিরবেন।
