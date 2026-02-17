তারেক রহমানকে জাতীয় পার্টির একাংশের অভিনন্দন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং দলটির মহাসচিব ও সাবেক মন্ত্রী এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির শীর্ষ এই দুই নেতা তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে তাঁরা নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সব সংসদ সদস্যকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।
বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির নেতারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের দায়িত্ব গ্রহণ দেশের গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত থাকবে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব আরও সুরক্ষিত হবে—এমন প্রত্যাশা প্রকাশ করেন তাঁরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা সূচিত হয়েছে, যেখানে সব দল ও মতের মানুষ নির্বিঘ্নে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবে।
বিবৃতিতে ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা পূরণে দৃঢ়ভাবে কাজ করবেন। একই সঙ্গে দেশের আপামর জনগণের জন্য একটি নিরাপদ, গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।
বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় তারেক রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের। তিনি তাঁর অভিনন্দন বার্তায় তারেক রহমানের প্রতি শুভেচ্ছা ও তাঁর সাফল্য কামনা করেছেন।২৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘নতুন সংসদই হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।’ আজ মঙ্গলবার দুপুরে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সংসদ ভবন এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পরে থাকা সেই জার্সিতেই সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে শপথ নিয়েছেন এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন সরকারের নেতৃত্বে থাকছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার শপথ গ্রহণের পর দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন এই নেতা।১৬ ঘণ্টা আগে