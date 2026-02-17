Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও জি এম কাদের। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় তারেক রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের। তিনি তাঁর অভিনন্দন বার্তায় তারেক রহমানের প্রতি শুভেচ্ছা ও তাঁর সাফল্য কামনা করেছেন।

জি এম কাদের আশা করেন, জনগণ তাঁকে ও তাঁর দলের প্রতি যে দায়িত্বভার দিয়েছে, তা পালন করতে তিনি সর্বতোভাবে সমর্থ হবেন।

জি এম কাদের আশা করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দ্রুত দেশের আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক ধারা ফিরে আসবে এবং সংবিধানে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিরাপত্তা, নারী অধিকারসহ সব সাংবিধানিক অধিকার মানুষ যথাযথভাবে ভোগ করতে পারবে।

আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ তার সব রকম আইনি অধিকার ফিরে পাবে।

তিনি আরও আশা করেন, নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বে তা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

সর্বোপরি তিনি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন।

বিষয়:

জাতীয় পরিচয়পত্রজিএম কাদেরতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

গণভোটের ফলাফল স্থগিত চেয়ে রিট

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমানের বেতন-ভাতা কত হবে

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারেক রহমানের বেতন-ভাতা কত হবে

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হচ্ছেন খলিলুর রহমান ও আমিন উর রশীদ

টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হচ্ছেন খলিলুর রহমান ও আমিন উর রশীদ

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

আমরা ভালো নেই—গুলিতে নিহত ভোলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রী

সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

তারেক রহমানকে জাতীয় পার্টির একাংশের অভিনন্দন

তারেক রহমানকে জাতীয় পার্টির একাংশের অভিনন্দন

নতুন সংসদ হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু: মির্জা ফখরুল

নতুন সংসদ হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু: মির্জা ফখরুল

সেই জার্সি পরেই শপথ নিলেন হাসনাত

সেই জার্সি পরেই শপথ নিলেন হাসনাত