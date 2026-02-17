প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জি এম কাদেরের অভিনন্দন

বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় তারেক রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের। তিনি তাঁর অভিনন্দন বার্তায় তারেক রহমানের প্রতি শুভেচ্ছা ও তাঁর সাফল্য কামনা করেছেন।
জি এম কাদের আশা করেন, জনগণ তাঁকে ও তাঁর দলের প্রতি যে দায়িত্বভার দিয়েছে, তা পালন করতে তিনি সর্বতোভাবে সমর্থ হবেন।
জি এম কাদের আশা করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দ্রুত দেশের আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক ধারা ফিরে আসবে এবং সংবিধানে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিরাপত্তা, নারী অধিকারসহ সব সাংবিধানিক অধিকার মানুষ যথাযথভাবে ভোগ করতে পারবে।
আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ তার সব রকম আইনি অধিকার ফিরে পাবে।
তিনি আরও আশা করেন, নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বে তা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
সর্বোপরি তিনি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং দলটির মহাসচিব ও সাবেক মন্ত্রী এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘নতুন সংসদই হবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।’ আজ মঙ্গলবার দুপুরে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সংসদ ভবন এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পরে থাকা সেই জার্সিতেই সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে শপথ নিয়েছেন এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হয়।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন সরকারের নেতৃত্বে থাকছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার শপথ গ্রহণের পর দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন এই নেতা।১৬ ঘণ্টা আগে