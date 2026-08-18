Ajker Patrika
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রাজনীতি

ঢাবি এফএইচ হলের প্রাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তের দাবি ছাত্র ফ্রন্টের

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবি এফএইচ হলের প্রাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তের দাবি ছাত্র ফ্রন্টের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইলিয়াস আল মামুনের বিরুদ্ধে এক আবাসিক শিক্ষার্থীকে হল অফিসে কর্মচারীদের সহায়তায় মানসিক নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

আজ মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক ও সাধারণ সম্পাদক আকাশ আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা-সমালোচনার গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। প্রশাসনের যেকোনো সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর যৌক্তিক সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে।

সংগঠনটির নেতারা আরও বলেন, সমালোচনার কারণে কোনো শিক্ষার্থীকে মানসিক নির্যাতন বা হুমকি দেওয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপন্থী। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অতীতের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে—এটাই শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অভিযোগের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোনো ধরনের টালবাহানা না করে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা।

এ ছাড়া ফজলুল হক মুসলিম হলে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টিরও তীব্র নিন্দা জানান তারা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীঅভিযোগতদন্ত কমিটিরাজনীতিবিদবিবৃতিছাত্র রাজনীতি
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