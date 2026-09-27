আরিফ সোহেলকে আহ্বায়ক করে গণবিপ্লবী উদ্যোগের ৩৬ সদস্যের কমিটি

‘সকল ক্ষমতা জনগণের’—এই দর্শনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গণবিপ্লবী উদ্যোগের ৩৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক আরিফ সোহেল, বাকি ৩৫ জন সংগঠক।
গণবিপ্লবী উদ্যোগের বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই কমিটির মেয়াদ হবে ঘোষণার দিন থেকে দুই মাস। এই দুই মাসের মধ্যে প্রস্তুতি কমিটি গণবিপ্লবী উদ্যোগের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। গঠনতন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে জনগণ, প্রকৃতি, স্থানীয় সমাজ, ন্যায় ও নৈতিকতা এবং স্বশাসনকে পাঁচটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটির ৩৫ সংগঠক হলেন অদিতি, আজাদ খান ভাসানী, আজহারুল হক লিংকন, আব্দুল্লাহ আল সোহানুর ইসলাম সোহান, আব্দুল্লাহ সালেহীন অয়ন, আব্দুস সামাদ আজিজ, আবির হাসান, আমিনুল হুদা আমান, আসিফ নেহাল, ইমতিয়াজ রাকিবুল, উম্মে খায়ের ঈদি, কবির আলমগীর, খন্দকার নিয়াজ রহমান, খান মুহাম্মদ মুরসালীন, জার্জীস আহমেদ, তানজিনা তাম্মিম হাপসা, তাপসী রাবেয়া, নাহিদ ইসলাম, ফারজানা আক্তার চারুলতা, ফারহাদ আলম ভূইয়া, মাসুম সরকার রাজা, মাহাথির মেসুত হিমেল, মিশু আলী সুহাস, মো. আশিকুর রহমান খান, মো. তানভীর হাসান, মো. মাস্উদুজ্জামান, মো. রাকিবুল হাসান ইমন, মোহাম্মদ ফাহিম আহম্মেদ, মোহাম্মদ মাজেদুর রহমান, রাঈদ হাসান, রোকন শেখ, লিখন ইসলাম, শিবলী মোস্তফা খান, সাখাওয়াত হোসেইন তুরাগ ও সুমাইয়াহ রহমান।
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য করার পর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগকারী কয়েকজন নেতা ‘গণবিপ্লবী উদ্যোগ’ গঠন করেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি আত্মপ্রকাশ করে।
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