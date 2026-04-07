বিবি সাওদাকে গ্রেপ্তার সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ: জামায়াতে ইসলামী

ভোলায় বিবি সাওদা নামে দলের এক নারী কর্মীকে আটক করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। গ্রেপ্তারের এই ঘটনাকে সরকারের ‘অগণতান্ত্রিক আচরণ’ আখ্যা দিয়ে তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে দলটি।
আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি নূরুন্নিসা সিদ্দীকা।
সরকারের নীতি সমালোচনা করায় বিবি সওদাকে গ্রেপ্তারের কারণ মন্তব্য করে বিবৃতিতে নূরুন্নিসা সিদ্দীকা বলেন, ‘ভোলার বিবি সাওদা (৩৭) নামে জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের কর্মী, যিনি ফেসবুকে দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন। গত ৫ এপ্রিল ২০২৬ রাতে ভোলা সদর মডেল থানার অধীনে অভিযান চালিয়ে জেলা গোয়েন্দা শাখার সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। পরে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাকে বিজ্ঞ আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে এবং জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ চাওয়া হয়েছে। তাঁর “অপরাধ”—সরকারের নীতির সমালোচনা করা।’
একজন নারীকে রাতে গ্রেপ্তার করা আইনি প্রক্রিয়া নয় উল্লেখ করে নূরুন্নিসা সিদ্দীকা বলেন, ‘একজন নারীকে রাতে বাড়ি থেকে আটক করা এটি কোনো আইনি প্রক্রিয়া নয়। সাইবার ক্রাইম সেলকে ব্যবহার করে ফেসবুক পোস্টের জন্য নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা—গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত।’
বিবৃতি নূরুন্নিসা সিদ্দীকা আরও বলেন, ‘রাতের গভীরে গৃহ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো সাধারণ ঘটনা হতে পারে না। চরমভাবে নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়। অথচ নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এটা ভয়ের এক শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত। বিপ্লবোত্তর দেশে নারী গ্রেপ্তার করার মতো ঘটনা আমরা মেনে নেব না।’
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ঘটনা সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। আমরা অবিলম্বে বিবি সাওদার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দেশের সকল নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যাপারে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’
