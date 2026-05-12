Ajker Patrika
রাজনীতি

নির্বাচনে জামায়াতের ব্যয় সাড়ে ৪ কোটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ১৫: ১৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগতভাবে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ মঙ্গলবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দলগত হিসেবে ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের কাছে জমা দেয় দলটি। এ সময় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত ওই হিসাব বিবরণী অনুযায়ী, নির্বাচনে দলটির মোট ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৪৯ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭২ টাকা। এর মধ্যে ২২৫ জন প্রার্থীকে অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে চার কোটি টাকা, যেখানে গড়ে প্রতি প্রার্থী দল থেকে পেয়েছেন প্রায় দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকা।

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ইশতেহার ডিজাইন ও ছাপা, সংবাদ সম্মেলন আয়োজন, আপ্যায়ন, নির্বাচনী সামগ্রী পরিবহন, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সফর এবং আইসিসিতে বিজ্ঞাপন প্রদানের খরচ হিসেবে এই ব্যয় দেখানো হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারণায় ২০ লাখ ৯০ হাজার ৮২৭ টাকা, পরিবহন খাতে ৮ হাজার ৭০০ টাকা, জনসভা ও সফর বাবদ ১৪ লাখ ১৭ হাজার ৫৯৯ টাকা, স্টাফ খরচ ২ লাখ ৮৫ হাজার ৯০২ টাকা এবং আবাসন ও প্রশাসনিক খাতে ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৯৪৪ টাকা ব্যয় করেছে দলটি। এ ছাড়া বিবিধ খরচ হিসেবে আরও দুই লাখ টাকার হিসাব বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

ইসিজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

