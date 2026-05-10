নবাগতদের যাচাই-বাছাই, মূল্যায়নে এনসিপির সার্চ কমিটি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা নবাগত নেতা-কর্মীদের যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন করে যোগদান সম্পন্ন করতে ‘ন্যাশনাল সার্চ কমিটি’ গঠন করেছে দলটি। আজ রোববার দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশনায় এ কমিটি গঠন করা হয়।
দলের দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার পাঠানো এক নথিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এনসিপির ৬ সদস্যের সার্চ কমিটিতে রয়েছেন দলটির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন ও আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, যুগ্ম সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল আমিন ও আলী আহসান জুনায়েদ।
