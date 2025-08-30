কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সন্ত্রাসীরা আগুন দিয়েছে, পুড়ে গেছে বই, কাগজ ও আসবাব

জাতীয় পার্টির বিবৃতি
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সন্ত্রাসীরা আগুন দিয়েছে বলে দাবি করেছে দলটি। এতে কার্যালয়ের নিচতলায় লাইব্রেরির বই, গুরুত্বপূর্ণ কাগজ এবং আসবাব পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার কার্যালয়ে আগুন দিতে ব্যর্থ হয়ে আজ শনিবার সন্ধ্যায় তারা সেটি করেছে বলেও দাবি দলটির।
শনিবার রাতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান শামীম হায়দার পাটোয়ারীর প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ (শনিবার) সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন লাগিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এতে নিচতলায় লাইব্রেরির বই, গুরুত্বপূর্ণ কাগজ এবং আসবাব পুড়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা লাঠিপেটা, জলকামান এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে সন্ত্রাসীদের হটিয়ে দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে।
গতকালও (শুক্রবার) কয়েক দফা সন্ত্রাসী হামলা এবং মশাল মিছিল নিয়ে আগুন দিতে চেয়েছিল তারা। জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিরোধে গতকাল তারা আগুন দিতে পারেনি। আজ সন্ধ্যায় কর্মসূচি শেষ করে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয় ত্যাগ করলে ২০ থেকে ৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে কাকরাইলের জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টায় জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী ময়মনসিংহ বিভাগীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় মিলনায়তনে গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টির কর্মসূচি শেষ হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নেতা-কর্মীদের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কার্যালয় ত্যাগ করতে বলেন। এরপর জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরাও দলীয় কার্যালয় ত্যাগ করেন। সন্ধ্যায় একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আগুন-সন্ত্রাস চালায়।
এর আগে, বিকেল ৪টার পরে আরেকটি সন্ত্রাসী গ্রুপ জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদেরের উত্তরার বাসভবনে কয়েক দফা হামলার চেষ্টা করে। সেখানে সকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শক্ত অবস্থানে ছিলেন। পুলিশ সন্ত্রাসীদের হটিয়ে দিয়েছে। জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও পার্টির চেয়ারম্যানের বাসভবনে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
