মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি সিপিবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি সিপিবির
রাজধানীর দক্ষিণ বাড্ডায় ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার আয়োজনে সিপিবির পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে পথসভা করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। সভায় দ্রুত এই বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি জানান দলটির নেতারা। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর দক্ষিণ বাড্ডায় পথসভার আয়োজন করে দলের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা।

সভায় সিপিবি ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল বলেন, এই চুক্তি যদি বাতিল না করা হয়, সিপিবি তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে। ইতিমধ্যেই সারা দেশে এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা মহানগর উত্তরের মাসব্যাপী কর্মসূচি চলবে।

ঢাকা মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক লুনা নূর বলেন, অনির্বাচিত সরকারের কোনো অধিকার ছিল না এই রকম চুক্তি করার। তাদের মেটিকুলাস প্ল্যানের শেষ পেরেক ছিল আমেরিকার সঙ্গে অতিশয় গোপন বাণিজ্য চুক্তি। তথাকথিত বাংলাদেশপন্থীরা সংসদে বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে কোনো কথা বলছেন না।

ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য লাকী আক্তার বলেন, এই চুক্তি বাংলাদেশকে আমেরিকার কলোনিতে পরিণত করবে। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আর থাকবে না। বাংলাদেশের শিল্প, কৃষি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে। এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং রাজনৈতিক অবস্থানে বাংলাদেশকে আমেরিকাকে সমর্থন করতে বাধ্য করা হবে।

ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোতালেব হোসেন বলেন, এই চুক্তি বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী চুক্তি। দেশপ্রেমিক জনগণকে এই চুক্তির বিরুদ্ধে রাজপথে নামতে হবে।

দলের বাড্ডা শাখার সম্পাদক শান্তনু কুমার দাসের সভাপতিত্বে পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন— ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্যামল বিশ্বাস, সদস্য কল্লোল বণিক প্রমুখ।

