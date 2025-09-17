Ajker Patrika
> রাজনীতি

সংবিধান আদেশ ও গণভোট—দুটিতেই প্রশ্ন এনসিপির, গণপরিষদে অনড়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪১
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জুলাই সনদ কার্যকরের জন্য সংবিধান আদেশ জারি এবং এর বৈধতার জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে আইন বিশেষজ্ঞরা যে মতামত তা উপযুক্ততা নিয়ে সন্দিহান জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গণপরিষদের প্রস্তাবেই এখনো অনড় রয়েছে দলটি।

আজ বুধবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের সামনে এ প্রতিক্রিয়া জানান এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার।

সারোয়ার তুষার বলেন, ‘কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে যে সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে এবং গণভোট, যেটা সাধারণ নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে, এ রকম একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা যায় কি না—এ ব্যাপারে লিগ্যাল এক্সপার্টরা তাঁদের মতামত দিয়েছেন। এটা কমপ্লিটলি একটা নতুন প্রস্তাব। এ ব্যাপারে আগে আমরা যদিও পত্রপত্রিকায় পড়েছি, কিন্তু আজকের আগে কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আলোচনা হয়নি। ফলে আমাদের দিক থেকে আমরা মতামত দিয়েছি যে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হবে।’

তুষার আরও বলেন, ‘যদি আমরা এই সাংবিধানিক আদেশ দিই, তাহলে বর্তমান সংবিধানের স্ট্যাটাস কী হবে-সহ অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। এ কারণে আমরা বলেছি, এ ব্যাপারে আমাদের দলীয় ফোরামে আলোচনা করব এবং লিগ্যাল এক্সপার্টের ওপিনিয়ন নেব যে—এই সাংবিধানিক আদেশটা আসলে কীভাবে কার্যকর হবে। যদিও তাঁরা বলেছেন, এখানে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে যে—ইমিডিয়েট ইফেক্ট হবে এই আদেশের, অ্যাট দ্য সেম টাইম আবার যেদিন রেফারেনডাম হবে, সেদিন এটা কার্যকর হবে। ফলে এই জিনিস নিয়ে আমরা এখনো আমাদের চূড়ান্ত মতামত দিইনি।’

গণপরিষদের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি উল্লেখ করে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক বলেন, ‘আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যারা নির্বাচিত হবে, তারা একই সঙ্গে গণপরিষদ গঠন করবে, একই সঙ্গে পার্লামেন্ট গঠন করবে। এই সহজ সমাধানের মধ্য দিয়ে না গেলে যতগুলো আলোচনা হয়েছে, প্রতিটারই অনেকগুলো ফ্লজ আছে। কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট সমাধান।’

সারোয়ার তুষার বলেন, ‘এখানে আমরা আশা করব যে, কমিশন এই প্রস্তাবকে ওভারলুক করবে। এই যে নতুন একটা জিনিস নিয়ে আসছে, এটার ব্যাপারে সবাই কনভিন্স না। এটার ব্যাপারে আমাদের আরও আলোচনা করতে হয়। ফলে আমাদের পজিশন হচ্ছে—গণপরিষদ কাম পার্লামেন্টের যে কথাটা আমরা বলেছি, এটাই আমরা পুনর্ব্যক্ত করেছি এবং বাকি যে নতুন প্রস্তাব আজকে মাত্র এসেছে, এটা নিয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করব।’

বিষয়:

গণ অধিকার পরিষদএনসিপিজুলাই সনদ
